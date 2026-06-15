O que levou Jay-Z ao jogo da Costa do Marfim na Copa

Durante o jogo entre Costa do Marfim e Equador, realizado na noite deste domingo, 14, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, chamou a atenção a presença do rapper, compositor e produtor musical americano Jay-Z sendo filmado inúmeras vezes em um dos camarotes do estádio. Mais do que um dos maiores nomes da música americana hoje, ele se tornou renomado empresário e também é casado há quase 20 anos com a cantora Beyoncé, com quem tem três filhos.

Jay-Z entrou no gramado ao lado de Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports no Brasil, e Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International, e ganhou uma camisa de autoridades ligadas à Costa do Marfim, além de ter conversado com o atacante Yan Diomande, uma das principais promessas do futebol alemão na atualidade e que já desperta o interesse de grandes clubes como PSG e Liverpool.

Diomande, de Costa do Marfim, e o atacante John Yeboah, da seleção do Equador e que atua pelo Venezia, da Itália, são agenciados pela Roc Nation Sports, empresa de agenciamento que tem como sócio majoritário o rapper Jay-Z.

Além deles, a Roc Nation possui outros oito atletas representados na Copa do Mundo, sendo cinco da seleção brasileira: Vini Jr, Endrick, Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá e Douglas Santos. Os outros três são o atacante Hormiga, do México e que atua no Chivas Guadalaja-MEX, o zagueiro Chadi Riad, de Marrocos e que joga no Crystal Palace-ING, e o defensor Chris Richards, da seleção dos EUA e que também atua pelo Crystal Palace-ING.

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No entretenimento, a empresa criada pelo bilionário rapper Jay-Z representa nomes como Rihanna, A$AP Rocky, Alicia Keys, DJ Khaled e Fat Joe. A Roc Nation tem sede em São Paulo e possui um portfólio com mais de 100 atletas, dos quais mais da metade já defendeu a Seleção Brasileira em ao menos uma de suas categorias. A empresa também acumula histórico de transferências internacionais intermediadas entre clubes de aproximadamente 50 países. Um dos principais objetivos é potencializar a imagem dos atletas brasileiros para além dos gramados, atuando no marketing, filantropia e engajamento global.

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