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Esporte

O que Kimi Antonelli precisa para ser campeão da Fórmula 1 no próximo GP

Piloto italiano chega ao México muito próximo do primeiro título de sua carreira

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 18h20 | Atualizado em 26 out 2026, 18h44
Piloto de corrida sorridente, usando boné e macacão azul escuro com logotipos de patrocinadores, ergue um troféu com chifres de touro e aponta para a direita em um pódio
Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos: italiano venceu e ficou a apenas 2 pontos do título (Stephanie Tacy/Getty Images)
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O que Kimi Antonelli precisa para ser campeão da Fórmula 1 no próximo GP Priorize VEJA no Google

A Fórmula 1 pode ter um novo campeão no próximo final de semana, no Grande Prêmio do México — depois de mais uma vitória do italiano Kimi Antonelli (Mercedes), de apenas 20 anos, neste domingo, 25, em Austin, no Texas.

Líder do campeonato de pilotos, o italiano está prestes a se tornar o mais jovem campeão da categoria, derrubando uma marca que sobrevive há 16 anos: até o momento, o recorde pertence ao alemão Sebastian Vettel, que venceu o primeiro de seus quatro títulos com a Red Bull aos 23 anos e 134 dias, em 2010.

Com cinco corridas restantes, o prodígio da Mercedes lidera a disputa com 123 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, George Russell, e com 124 a mais do que Lewis Hamilton (Ferrari). No total, há 125 pontos ainda em disputa, fazendo com que Antonelli precise de apenas dois para sair do México como campeão.

Em que colocação Antonelli precisa chegar para ser campeão no México?

Para conquistar o título da F1 no próximo domingo, 1, o italiano não precisa de muito: basta que chegue em nono lugar. Qualquer coisa acima disso sagra o piloto da Mercedes como campeão, independentemente do resultado de George Russel e Lewis Hamilton.

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Ainda que Antonelli abandone a corrida, ou fique fora da zona de pontuação, Russel ou Hamilton teriam que vencer a prova para levar a decisão do título para o GP de Interlagos, em São Paulo. Em caso de vitória de Russel, o inglês precisará torcer para que o companheiro chegue em 10º ou abaixo disso para manter a disputa viva. Em todos os demais cenários, Kimi Antonelli sai campeão da Cidade do México no próximo domingo.

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