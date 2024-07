O que diria Luís XIV, o Rei Sol, se visse seus jardins tomados por plebeus?

O que esse monte de homens de peruca tem a ver com os jogos olímpicos de Paris? Tem tudo a ver. Versalhes, o luxuoso palácio que abrigava o absolutismo francês, um dos cartões postais mais visitados do país, sedia as provas do hipismo. Lugar melhor não há. Afinal de contas, foi lá que Luís XIV, um apaixonado por cavalos, perucas e luxo, instalou um estábulo para 600 animais.

A corte que tanto influenciou os hábitos e costumes da nobreza por toda a Europa era o próprio espelho do monarca que um dia disse: “O Estado sou eu”. E se deu o título de rei sol. O soberano, dono do palácio e do poder, fazia o que bem queria. Tanto assim que gastou um terço do PIB da França para construir sua casa a 25 quilômetros de Paris. Por mais de um século, a corte viveu em Versalhes, entre intrigas, muita moda e boa gastronomia. Até que a revolução francesa acabou com a festa. Quem mandava no pedaço, na época em que a França virava uma página, era Luís XVI, casado com Maria Antonieta. Os dois perderam a cabeça (e as perucas) na guilhotina.