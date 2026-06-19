O que Chico Moedas fez para virar queridinho da torcida na Copa
Na cobertura da CazéTV, influenciador chamou atenção por entrevistas sem medo
Chico Moedas é uma das boas surpresas entre os nomes que acompanham a seleção brasileira na Copa do Mundo. Na CazéTV, ele tem feito o que parece simples, mas nem sempre aparece: pergunta curta, direta e no ponto. A cena que melhor resume o momento aconteceu em entrevista com Carlo Ancelotti. Chico perguntou ao treinador por que Endrick ainda não vinha recebendo mais oportunidades na seleção. A resposta do técnico repercutiu nas redes sociais e ajudou a ampliar a visibilidade do influenciador durante a cobertura da Copa.
O acerto de Chico não está apenas na coragem de perguntar. Ele tem aparecido preparado e atento ao assunto. Em uma cobertura muitas vezes marcada por perguntas protocolares, o influenciador conseguiu transformar curiosidade de torcedor em entrevista útil. Pode ser que Chico esteja fazendo tudo isso por hobby, no embalo da Copa e da linguagem descontraída da CazéTV. Mas, no meio do caminho, encontrou uma baita oportunidade de carreira.
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