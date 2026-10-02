O projeto que une Marcelo, Snoop Dogg e tradicional clube francês

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Marcelo, ex-jogador, e o rapper Snoop Dogg estão envolvidos em um projeto ambicioso para adquirir o Nantes, tradicional clube francês. A negociação, avaliada em 125 milhões de euros, prevê que Marcelo seja embaixador e Snoop Dogg padrinho do futuro museu. Saiba mais sobre os detalhes e os planos para o clube.

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Marcelo e Snoop Dogg podem ganhar novos papéis no futebol. O ex-jogador e o rapper norte-americano estão ligados a um projeto que pretende comprar o Nantes, tradicional clube francês que atualmente disputa a segunda divisão do país. A negociação é conduzida pelo grupo Phenix Sports Invest e envolve cerca de 125 milhões de euros, o equivalente a 732 milhões de reais.

Marcelo foi procurado para atuar como embaixador do clube, aproveitando a projeção internacional construída durante os anos em que defendeu o Real Madrid e a seleção brasileira. A ideia seria ajudar a ampliar a visibilidade do Nantes fora da França. Snoop Dogg, por sua vez, é o nome pretendido para apadrinhar o futuro museu do clube.

A família Kita, que controla o Nantes desde 2007, já assinou um compromisso de venda com o grupo de investidores. O negócio, no entanto, ainda depende da aprovação da Direção Nacional do Controle de Gestão (DNCG), órgão responsável por fiscalizar as finanças dos clubes franceses. O projeto prevê ainda investimentos na estrutura do clube, incluindo o estádio La Beaujoire e o centro de treinamento de Jonelière, além de ações comerciais para aumentar receitas com patrocínios, bilheteria e merchandising.

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