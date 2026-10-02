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Esporte

O projeto que une Marcelo, Snoop Dogg e tradicional clube francês

Ex-jogador brasileiro e rapper norte-americano podem ganhar novo papel no futebol

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h30 | Atualizado em 2 out 2026, 12h05
Marcelo D2 sorrindo com cabelo crespo e barba, à esquerda, e Snoop Dogg de óculos escuros, jaqueta brilhante e microfone dourado, à direita
Marcelo e Snoop Dogg (Eamonn M. McCormack/Ethan Miller/Getty Images)
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Marcelo e Snoop Dogg podem ganhar novos papéis no futebol. O ex-jogador e o rapper norte-americano estão ligados a um projeto que pretende comprar o Nantes, tradicional clube francês que atualmente disputa a segunda divisão do país. A negociação é conduzida pelo grupo Phenix Sports Invest e envolve cerca de 125 milhões de euros, o equivalente a 732 milhões de reais.

Marcelo foi procurado para atuar como embaixador do clube, aproveitando a projeção internacional construída durante os anos em que defendeu o Real Madrid e a seleção brasileira. A ideia seria ajudar a ampliar a visibilidade do Nantes fora da França. Snoop Dogg, por sua vez, é o nome pretendido para apadrinhar o futuro museu do clube.

A família Kita, que controla o Nantes desde 2007, já assinou um compromisso de venda com o grupo de investidores. O negócio, no entanto, ainda depende da aprovação da Direção Nacional do Controle de Gestão (DNCG), órgão responsável por fiscalizar as finanças dos clubes franceses. O projeto prevê ainda investimentos na estrutura do clube, incluindo o estádio La Beaujoire e o centro de treinamento de Jonelière, além de ações comerciais para aumentar receitas com patrocínios, bilheteria e merchandising.

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