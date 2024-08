O prodígio brasileiro do tênis de mesa

Lances rápidos de cá para lá, cortes certeiros e um resultado que já é o melhor do Brasil na história de um esporte em que os donos da bolinha são os chineses. O carioca Hugo Calderano, 28 anos, passou sem sofrer, nesta quinta-feira 1, pelo sul-coreano Wang Woojin, numa partida em que, com o perdão da mistura de modalidades, deu xeque-mates no adversário. Agora está nas semifinais.

Empurrado por uma improvável torcida verde e amarela – não é futebol, não é vôlei -, ele fez o jogo cerebral que gosta de fazer. “São milésimos de segundo para tomar uma decisão, é um tremendo desgaste mental” contou em uma entrevista que deu a VEJA.

Quando pôs raquete e bolinha de lado, depois de um 4 a 0, se deixou fotografar sorrindo (durante a partida, nem pensar) e abraçou o técnico, aos gritos de “Huuuugoooô!”.

Ele então falou: “É muito difícil brigar com atletas que têm o tênis de mesa como cultura. Foi ótimo quebrar essa barreira.” E completou: “Quero mais.”

CÉREBRO A MIL

Calderano sempre lembra que o tênis de mesa envolve boa forma e uma cabeça afiada – talvez por isso tenha virado doutor em cubo mágico e se aventurado no aprendizado de línguas (espanhol, inglês, francês, alemão, além de ser arriscar em italiano e chinês, o idioma dos ases da bolinha). “Você não precisa ser o melhor, mas estar em excelente forma e manter concentração total”, diz. “É o lado físico e o mental ao mesmo tempo.”

Aos 18, ele decidiu ir treinar numa cidadezinha da Alemanha, a uma hora de Munique, onde fica um centro de excelência que atrai muito atleta asiático por sua reputação. Tem como como colegas alguns dos melhores mesa-tenistas da atualidade.

E assim, à base de dez horas de treino por dia, ele chegou ao panteão dos dez melhores do mundo, hoje em sexto, mas com resultados recentes que sinalizam uma bem-vinda ascensão na temporada pré-olímpica.

AZAR DE UM, SORTE DO OUTRO

Ainda no aguardo do nome de seu próximo oponente, Calderano já sabe que não terá pela frente Wang Chuqin, o chinês que ocupa o topo do ranking mundial. Ele ficou abatido por um desses lances que não têm nada a ver com o jogo propriamente dito.

Enquanto comemorava o ouro na prova de duplas, desgrudou-se de sua raquete e aí deu-se o acidente. Afoito por um ângulo, um fotógrafo pisou com tudo no precioso instrumento de Wang, o que o deixou sem chão. No dia seguinte, com a raquete reserva, acabou eliminado. Zebra.

Sem Wang no páreo, ficou mais fácil para Calderano cravar a bolinha na mesa e escalar degraus. Quem sabe até o inédito pódio.