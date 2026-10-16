O primeiro compromisso da seleção argentina sem Lionel Messi

Os dois jogos abrirão oficialmente a era pós-Messi para a atual vice-campeã mundial. O ídolo disputou sua última partida pela seleção argentina contra o Benin no dia 6 de outubro, no estádio Monumental, onde se despediu com um gol de pênalti e duas assistências.

A ‘Albiceleste’ também tem em aberto a continuidade de Scaloni, cujo contrato termina em dezembro e ainda não foi renovado. Após a Copa do Mundo de 2026, o treinador deu a entender que estava em dúvida sobre continuar, mas tranquilizou os torcedores no final de setembro ao dizer que já estava conversando com o presidente da AFA, Claudio Tapia, e que havia “disposição” de ambas as partes para prorrogar o vínculo.

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(Com AFP)