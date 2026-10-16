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Esporte

O primeiro compromisso da seleção argentina sem Lionel Messi

Ídolo da albiceleste se despediu da equipe no início do mês, aos 39 anos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 14h00 | Atualizado em 16 out 2026, 14h39
Lionel Messi se despede da seleção argentina
Lionel Messi se despede da seleção argentina (Marcelo Endelli/Getty Images)
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O primeiro compromisso da seleção argentina sem Lionel Messi Priorize VEJA no Google
A seleção argentina enfrentará o Uruguai e a Costa Rica em casa, em novembro, informou nesta sexta-feira, 16, a Associação do Futebol Argentino (AFA). A partida marca o primeiro compromisso da equipe desde a aposentadoria de Lionel Messi, no início do mês.A seleção comandada por Lionel Scaloni iniciará sua participação na próxima data Fifa em 13 de novembro contra os uruguaios, em um estádio ainda a ser confirmado em Buenos Aires. Já o amistoso contra a Costa Rica está marcado para 17 de novembro, na cidade de Córdoba, divulgou a AFA em comunicado.

Os dois jogos abrirão oficialmente a era pós-Messi para a atual vice-campeã mundial. O ídolo disputou sua última partida pela seleção argentina contra o Benin no dia 6 de outubro, no estádio Monumental, onde se despediu com um gol de pênalti e duas assistências.

A ‘Albiceleste’ também tem em aberto a continuidade de Scaloni, cujo contrato termina em dezembro e ainda não foi renovado. Após a Copa do Mundo de 2026, o treinador deu a entender que estava em dúvida sobre continuar, mas tranquilizou os torcedores no final de setembro ao dizer que já estava conversando com o presidente da AFA, Claudio Tapia, e que havia “disposição” de ambas as partes para prorrogar o vínculo.

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(Com AFP)

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Argentina
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Lionel Messi
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