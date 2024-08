O mais interessante atleta do mundo

Não há atleta mais extraordinário, hoje, do que o sueco Armand Duplantis, de 24 anos. Na Olimpíada de Paris, ele congelou a plateia no Stade de France e o mundo diante das telas de televisão e dos smartphones ao estabelecer a nova marca mundial para o salto com vara, com o sarrafo em 6,25 metro. Como Duplantis derrota tudo, inclusive os chavões, ele fez da cidade de Chorzow, na Polônia, em nova etapa da Diamond League, o palco de um novo recorde, com 6,26 – e comprovou que o céu é o limite. De quebra, embolsou 50 000 dólares, o equivalente a 277 mil reais. A cada centímetro que avança, é esse o montante que Duplantis leva para casa. De junho de 2020 até ontem, ele cravou as dez maiores alturas da modalidade da história.

Ele reinventa a modalidade. Impõe velocidade e força, em difícil lida com a vara a percorrer os 45 metros a caminho da caixa e do sarrafo. O bicampeão olímpico vai a 10.3 metros por segundo. Encaixa o bastão não na ponta final, mas a alguns centímetros antes e deixa que ele deslize. Depois, solta a vara antes do que costumam fazer os adversários. É como um balé.

CRAQUE DE MARKETING

Tanto sucesso o fez celebridade no mundo das coisas reais e, claro, também nas redes sociais. Incentivado pela namorada, a modelo, influencer e empresária Desiré Inglander, de 23 anos – aquela para quem ele correu em Paris, depois do feito histórico –, Duplantis associa as conquistas esportivas a lances de marketing. Convém, portanto, anotar: em 4 de setembro, em Zurique, na Suíça, ele enfrentará o norueguês Karsten Warholm, o recordista dos 400 metros com barreiras, numa prova de….. de 100 metros rasos. É uma brincadeira, evidentemente, mas interessante demais para ser desdenhada. Prevê-se que ambos possam encostar nos 10s no tiro publicitário. A título de curiosidade: Duplantis tem 10s57 como melhor tempo. Warholm, 10s49. O recorde, aparentemente inalcançável, é de 9s58, de Usain Bolt. Nos Jogos parisienses de 2024, Noah Lyles cravou 9s79.