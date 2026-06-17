O gesto que levou à suspensão do técnico José Roberto Guimarães

O técnico José Roberto Guimarães foi suspenso pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) após um suposto gesto direcionado ao treinador da Bulgária durante a vitória do Brasil sobre as europeias.

Segundo a entidade, Zé Roberto cometeu uma infração disciplinar que foi enquadrada como caso de “má conduta”. A punição foi aplicada após o treinador fazer um movimento conhecido popularmente como “dar uma banana” em meio a uma discussão com o técnico búlgaro Marcelo Abbondanza.

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Com a decisão, o comandante da seleção não poderá ficar no banco de reservas no duelo da seleção brasileira feminina contra a França, válido pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL).

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