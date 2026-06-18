O ex-craque da seleção que será recebido pelo líder da esquerda nos EUA

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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, prestou homenagem à Democracia Corinthiana, citando Sócrates como símbolo de engajamento político. Em um gesto que remeteu a críticas ao governo Trump, ele planeja um encontro com Casagrande no Queens, onde o ex-jogador autografará uma camisa histórica.

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O prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani reverenciou a chamada “Democracia Corinthiana” no dia da estreia do Brasil na Copa, contra o Marrocos. Ele lembrou de Sócrates, que foi capitão da seleção brasileira na Copa de 1982. O atacante foi uma das principais lideranças do movimento que aproximou a política do futebol, em passo ainda hoje celebrado. “Enquanto aguardamos Brasil contra Marrocos, tenho pensado em Sócrates”, afirmou o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais. Em seguida, explicou que se referia não ao filósofo grego, mas ao meio-campista brasileiro que se tornou símbolo de resistência política e engajamento cívico. Era, como sempre, uma cutucada do líder da esquerda americana – Mamdani é socialista – ao governo de Donald Trump.

Pois bem, no sábado, depois de Brasil e Haiti, a equipe de Mamdani costura um encontro às 15h30, no Queens, com o parceiro de Sócrates no tempo do Corinthians: Casagrande, que está nos Estados Unidos como comentarista do UOL. Mamdani estará em atividades no bairro novaiorquino. Casagrande deixará com Mamdani uma camisa autografada da Democracia Corinthiana. Casagrande disputou a Copa do Mundo de 1986 pela seleção brasileira.