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Esporte

O ex-craque da seleção que será recebido pelo líder da esquerda nos EUA

Zohran Mamdani reforça o seu especial apreço por um capítulo do futebol brasileiro

Por Fábio Altman, de Nova Jersey 18 jun 2026, 09h21 | Atualizado em 18 jun 2026, 14h00
Zohran Mamdani
O prefeito Zohran Mamdani: o futebol como postura política (Selcuk Acar/Anadolu/Getty Images)
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O prefeito de Nova York, o democrata Zohran Mamdani reverenciou a chamada “Democracia Corinthiana” no dia da estreia do Brasil na Copa, contra o Marrocos. Ele lembrou de Sócrates, que foi capitão da seleção brasileira na Copa de 1982. O atacante foi uma das principais lideranças do movimento que aproximou a política do futebol, em passo ainda hoje celebrado. “Enquanto aguardamos Brasil contra Marrocos, tenho pensado em Sócrates”, afirmou o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais. Em seguida, explicou que se referia não ao filósofo grego, mas ao meio-campista brasileiro que se tornou símbolo de resistência política e engajamento cívico. Era, como sempre, uma cutucada do líder da esquerda americana – Mamdani é socialista – ao governo de Donald Trump.

Pois bem, no sábado, depois de Brasil e Haiti, a equipe de Mamdani costura um encontro às 15h30, no Queens, com o parceiro de Sócrates no tempo do Corinthians: Casagrande, que está nos Estados Unidos como comentarista do UOL. Mamdani estará em atividades no bairro novaiorquino. Casagrande deixará com Mamdani uma camisa autografada da Democracia Corinthiana. Casagrande disputou a Copa do Mundo de 1986 pela seleção brasileira.

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Em 1981, o publicitário e corintiano Washington Olivetto criou a campanha “Democracia Corintiana”, que apoiou a campanha das Diretas Já. Acima, jogadores do Corinthians divulgam a campanha em partida contra o São Paulo, válida pela final do Campeonato Paulista de 1983, conquistado pela equipe alvinegra
Os jogadores do Coritnhians em1983: movimento liderado por Sócrates, Wladimir e Casagrande (Antonio Lucio/AE/VEJA)
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