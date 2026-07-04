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Esporte

O desfalque de última hora no time da França

O volante Aurélien Tchouaméni lesionou a coxa e não deve enfrentar o Paraguai neste sábado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 00h59
Jogador de futebol com camisa azul e número 8, shorts brancos e chuteiras rosa, correndo com a bola no campo gramado. Outros jogadores e torcedores desfocados ao fundo
O volante Aurélien Tchouaméni, camisa 8, está fora do jogo contra o Paraguai (Jose Breton/Getty Images)
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O desfalque de última hora no time da França Priorize VEJA no Google

A seleção francesa sofreu um duro golpe poucas na véspera de sua partida de oitavas de final contra o Paraguai, neste sábado, 4 de julho, no estádio da Filadélfia. Segundo o jornal L’Équipe, o volante Aurélien Tchouaméni lesionou a coxa durante o último treino e está fora do jogo.

Vice-capitão e peça-chave no meio-campo da França, Tchouaméni é um do remanescentes do time que foi vice-campeão mundial na Copa do Catar em 2022. A tendência é que ele seja substituído por Manu Koné, para formar o meio  defensivo ao lado de Adrien Rabiot.

A expectativa é que o restante da escalação titular francesa se mantenha o mesmo do confronto anterior, com Lucas Digne e Bradley Barcola seguindo na lateral e na ala esquerda, respectivamente.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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