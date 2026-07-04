O desfalque de última hora no time da França
O volante Aurélien Tchouaméni lesionou a coxa e não deve enfrentar o Paraguai neste sábado
A seleção francesa sofreu um duro golpe poucas na véspera de sua partida de oitavas de final contra o Paraguai, neste sábado, 4 de julho, no estádio da Filadélfia. Segundo o jornal L’Équipe, o volante Aurélien Tchouaméni lesionou a coxa durante o último treino e está fora do jogo.
Vice-capitão e peça-chave no meio-campo da França, Tchouaméni é um do remanescentes do time que foi vice-campeão mundial na Copa do Catar em 2022. A tendência é que ele seja substituído por Manu Koné, para formar o meio defensivo ao lado de Adrien Rabiot.
A expectativa é que o restante da escalação titular francesa se mantenha o mesmo do confronto anterior, com Lucas Digne e Bradley Barcola seguindo na lateral e na ala esquerda, respectivamente.
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