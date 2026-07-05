O choro ‘perdido’ de Neymar após provocação e queda do Brasil na Copa

Neymar jogou a sua última partida de Copa do Mundo neste domingo, 5, contra a Noruega, em Nova York. Apesar de marcar um gol de pênalti, ao “centésimo” minuto, assim que entrou a seleção brasileira perdeu o ritmo e levou dois gols de Haaland. O atacante está pela quarta vez na competição, mas ainda não consegue controlar o emocional.

Perto dos últimos minutos do segundo tempo, arranjou briga com jogadores da Noruega e acabou levando um cartão amarelo. Antes do pênalti, provocou o goleiro norueguês Ørjan Nyland, e perguntou para qual lado ele iria. Assim que marcou o gol, fez questão de confrontá-lo. A torcida brasileira presente no estádio não comemorou, já desesperançosa.

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A partida chegou ao fim minutos depois e o jogador do Santos chorou muito ainda em campo. A convocação de Neymar foi polêmica. Muitos brasileiros não concordaram com a decisão de chamar o atacante. No começo dos treinos ficou de fora por conta de uma lesão e jogou apenas dois jogos.

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