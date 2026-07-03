O alvo da Alemanha para técnico da seleção

Torcedor e dirigente são todos iguais, só muda o endereço. A seleção da Alemanha foi eliminada da Copa nos pênaltis pelo Paraguai, nos 16avos de final, e só se fala nisso no país. A procura por culpados já começou antes mesmo da partida, porque ex-jogadores e comentaristas já vinham criticando o que diziam ser um time sem garra, deslumbrado com os holofotes, e mais preocupado com disputas de ego do que em jogar futebol. Soa familiar?

Quatro dias e muita pressão depois da eliminação, o técnico Julian Nagelsmann, de apenas 38 anos, fez o anúncio de sua demissão. E a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) já tem um alvo para ser seu substituto: Jurgen Klopp.

Em comunicado oficial confirmando a saída de Nagelsmann, a própria DFB afirmou que vai tentar contratar Klopp. A federação afirmou ainda que o ex-treinador do Liverpool já teria sinalizado, em conversas prévias, disposição para assumir o cargo.

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Klopp está sem clube desde que deixou o Liverpool ao fim da temporada 2023-24. Assumiu como diretor global de futebol da Red Bull, posto que assumiu em janeiro de 2025 (supervisiona o Red Bull Bragantino, inclusive, e de vez em quando aparece nos jogos do time no Brasil). Questionado sobre uma eventual volta à seleção alemã, na segunda-feira, logo após a eliminação nos pênaltis, evitou o assunto: “Ainda não pensei nisso”, disse à emissora MagentaTV. “Tenho um trabalho de que gosto muito e, pelo que sei, não é de meio período”.

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A pressa da DFB em anunciar que quer Klopp tem motivo. Torcida e imprensa querem respostas imediatas, e Klopp é uma unanimidade no país. No Borussia Dortmund, Klopp ganhou tanto a Bundesliga (equivalente ao Brasileirão) quanto a Copa da Alemanha; à frente do Liverpool, foi campeão inglês e da Liga dos Campeões. Prova de seu sucesso é sua quase onipresença nos intervalos comerciais da televisão alemã. Anuncia de plano de previdência a equipamento de academia, passando, claro, por cerveja.

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Se Nagelsmann tinha a cara fechada de quem não aguenta o peso do cargo, Klopp é o sorriso desbragado que a Alemanha quer ver de volta.

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