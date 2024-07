Número 1 do mundo no tênis, Jannik Sinner abandona Olimpíada de Paris

Atual número 1 do mundo, o tenista italiano Jannik Sinner anunciou nesta quarta-feira, 24, que não irá mais disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Diagnosticado com amigdalite, o atleta de 22 anos foi aconselhado por médicos e treinadores a se retirar do evento.

“Depois de uma boa semana de treino no saibro comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e durante uma consulta o médico descobriu uma amigdalite e me aconselhou veementemente a não jogar”, escreveu em suas redes sociais. “Perder os Jogos é uma grande decepção, pois era um dos meus principais objetivos para esta temporada. Mal podia esperar para ter a honra de representar o meu país neste evento tão importante”.

No texto, Sinner deseja “boa sorte a todos os atletas italianos que apoiarei em casa”.

Atual campeão do Australian Open, o italiano jogaria simples e duplas, ao lado de Lorenzo Musetti, número 17 do mundo em simples.

No tênis feminino a Itália também chega a Paris com grandes chances. Atual número 5 do mundo, Jasmine Paolini vem mostrando bom desempenho no ano, depois de chegar às finais de Roland Garros e Wimbledon.