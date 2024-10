Novorizontino x Sport: saiba horário, transmissão e possíveis escalações

O Campeonato Brasileiro da Série B está chegando na reta final e a cada rodada a disputa pelo acesso fica mais emocionante. Nesta sexta-feira (11) o confronto mais esperado é o entre Novorizontino, que atualmente está na primeira colocação, e Sport, que ocupa a terceira colocação na tabela. Quatro pontos separam as duas equipes, sendo que o Sport ainda tem uma partida atrasada a ser cumprida. Fechando o G4, o Santos está na segunda colocação e o Mirassol está na quarta, ou seja, hoje o G4 do campeonato é formado com três clubes de São Paulo.

Apesar de ter perdido na última rodada para o Amazonas, o líder Novorizontino conta com o bom retrospecto em casa para vencer o Sport. O time não perde dentro de casa, em Novo Horizonte, desde maio. No geral, o clube tem 15 partidas em casa com 9 vitórias, 5 empates e somente uma derrota.

Como assistir ao jogo entre Novorizontino e Sport?

O jogo terá transmissão do Sportv, do Premiere e do Globoplay (Streaming).

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP), às 18:30 horas.

Prováveis escalações:

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Reverson e Marlon; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo. Técnico: Eduardo Batista.

Sport: Caique França; Di Plácido, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Lucas Lima, Felipe, Fabricio Dominguez e Chrystian Barletta; Gustavo Coutinho e Christian Ortiz. Técnico: Pepa