No SBT, Galvão Bueno quebra protocolo e manda recado para estrela da Globo

Responsável por narrar a Copa do Mundo pelo SBT, Galvão Bueno quebrou o protocolo durante a transmissão e mandou um recado para Ana Maria Braga, sua colega dos tempos de Globo. "Um beijo para Ana Maria Braga. Amiga de muitos anos", disse o narrador ao vivo, neste sábado, 13. No mesmo momento, a apresentadora, que curte férias nos Estados Unidos, fazia uma breve participação na transmissão da TV Globo na estreia do Brasil no Mundial.(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)https://www.instagram.com/p/DZiJuZsxEFs/https://www.youtube.com/watch?v=qR9yb6RDq3M