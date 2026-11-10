No Real Madrid, Mourinho abraça Endrick e manda recado a Ancelotti
Em entrevista após vitória sobre o Valência, no fim de semana, técnico português reafirmou ser fã do brasileiro
No sábado, 7, após a vitória do Real Madrid sobre o Valência por 3 a 0, o técnico do clube merengue, José Mourinho, falou muito sobre Endrick. O atacante brasileiro entrou em campo no final da partida, aos 83 minutos, em substituição a Arda Guller, que havia marcado o segundo gol dos madrilenhos.
Questionado sobre a situação de Endrick, Mourinho não economizou no verbo. “Minha opinião é clara: quero que o Endrick jogue”, disse o português. “Se o Ancelotti o colocar para jogar durante esta pausa internacional, ficarei contente.”
Durante esta Data Fifa, o Brasil terá dois jogos amistosos. O primeiro contra o Japão, no dia 14, e o segundo contra Singapura, no dia 17 — ambos em Singapura. Como Carlo Ancelotti convocou Endrick, o que vem sendo uma constante, pode ser que siga o conselho de seu colega.
Questionado também sobre os rumores de que o jogador poderia ser emprestado para ganhar mais tempo de jogo, Mourinho foi categórico ao afastar a ideia: “Esqueçam os clubes interessados. É melhor esperarem sentados, senão ficarão cansados”. Ele reafirmou que o atacante não será negociado por ser um “jogador de nível Real Madrid”.
Mourinho justificou que a participação limitada de Endrick em jogos do Real Madrid se deveu a contratempos físicos — já que chegou após uma lesão que o afastou entre quatro e cinco semanas — e a imprevistos de jogo, citando que planejava colocá-lo contra o Villarreal, mas a expulsão de Vinícius alterou seus planos.