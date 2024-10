NFL: Liga de futebol americano quer voltar ao Brasil em 2025

Em um balanço dos jogos internacionais da NFL, o vice-presidente executivo internacional de eventos e negócios dos clubes da NFL, Peter O’Reilly, disse nesta quinta-feira, 17, que a experiência do primeiro jogo da liga realizado na América do Sul foi “muito positiva”.

Realizada em 6 de setembro, na Neo Química Arena, a partida entre e Green Bay Packers e Philadelphia Eagles — vencida pelos Eagles por 34 a 29 — reuniu 47 mil pessoas e gerou um impacto econômico de 62 milhões de dólares para a cidade de São Paulo. Diante dos resultados, O’Reilly disse que a liga de futebol americano “espera voltar ao Brasil e ao México” em 2025.

Em entrevista a um grupo de jornalistas de várias partes do mundo, O’Reilly descartou a possibilidade de um “programa duplo” no Brasil, com a realização de dois jogos no ano que vem em estádios brasileiros. “Por enquanto, nosso foco é a realização de apenas um jogo em 2025”, disse o executivo da liga. “Não descartaríamos considerar múltiplos jogos, mas nosso objetivo é de voltar para uma única partida em 2025.”

Este ano o calendário da liga contemplou cinco jogos em três países: Brasil, Inglaterra e Alemanha. Com a estreia da competição em São Paulo, já foram realizados três partidas, incluindo duas no estádio do Tottenhan Spurs, em Londres. As próximas serão no dia 20, no estádio de Wembley, entre New Englanda Patriots e Jacksonville Jaguars, e no dia 10 de novembro, no Allianz Arena, em Munique, entre New York Giants e Carolina Panthers.

A NFL quer realizar ao menos dois jogos por temporada na Europa, com o objetivo de levar uma partida ao novo Santiago Bernabéu em 2025. “Continuamos explorando diferentes mercados estratégicos e estádios nos quais podemos potencialmente jogar na próxima temporada”, completou O’Reilly. “Estamos ansiosos para confirmar as sedes nos próximos meses.”