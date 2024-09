“O Brasil é um foco importante para nós”, diz executivo da NFL no país

O pacote de atrações a reboque do jogo entre entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na sexta-feira, 6, às 21h15, na Arena Corinthians, inclui a NFL Experience. Trata-se de uma espécie de parque temático, com atrações variadas ligadas ao esporte e à liga americana que ficará montado de sexta até o domingo, 8, no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste da capital paulista.

A ideia desse tipo de atração é aumentar a base de fãs do futebol americano no país, que já gira em torno de 35 milhões de pessoas. “O Brasil é um foco importante para nós devido ao tamanho da população, potencial de negócios e conexão cultural com a NFL México e América Latina”, disse a VEJA Luis Martinez, gerente geral da NFL no Brasil. “Estamos comprometidos em expandir internacionalmente, com o Brasil liderando esse crescimento este ano.”

Em um espaço de 25.000 metros quadrados, o evento oferece atividades para adultos e crianças. Entre as atrações estão o sprint de 40 jardas, oportunidade de fotos com anéis do Super Bowl, o troféus Vince Lombardi do Super Bowl LII vencido pelos Eagles, presença de mascotes e cheerleaders, além de uma área gourmet.

Continua após a publicidade

Cada território executa a NFL Experience de forma diferente para respeitar os valores e elementos locais. “No Brasil, estamos criando uma experiência única que incorpora elementos locais como samba, caipirinhas e cores brasileiras”, disse Martinez. “Também estamos apresentando talentos locais como Anitta para o show do intervalo e incorporando elementos como capoeira.”

Os fãs que não conseguiram ou não puderam comprar ingressos para ver a partida in loco na Neo Química Arena modificada, poderão acompanhar os Eagles enfrentarem os Packers, na sexta à noite, e a outros jogos da rodada no domingo, entre as 14h e as 17h, por meio de um telão. Os ingressos gratuitos podem ser retirados por meio de um aplicativo na internet — veja abaixo.

NFL Experience

Datas: Sexta-feira, 6 de setembro de 2024 — Domingo, 8 de setenbri de 2024.

Local: Parque Villa Lobos ao lado da Roda Rico

Horário: Sexta-feira, 6 de Setembro, das 15h à 1h (ou o enquanto durar o jogo); Sábado, 7 de Setembro, das 10h às 22h, e Domingo, 8 de Setembro, das 10h às 20h.

Ingressos: É necessário se cadastrar para garantir entrada gratuita baixando o app NFL OnePass no site Brasil Access.