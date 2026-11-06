Neymar Pai assume cargo e se torna novo CEO do Santos

Ler Resumo





Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, foi nomeado CEO do Santos, evidenciando a crescente influência da família no clube desde o retorno do astro em 2025. Ele apoiará a gestão, presidirá o Instituto Meninos da Vila e atuará em futebol, marketing e novos negócios, fortalecendo a parceria que já inclui apoio financeiro e melhorias de infraestrutura.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O pai do jogador Neymar foi nomeado CEO (em inglês, Chief Executive Officer, ou “diretor executivo”) do Santos, clube onde seu filho foi revelado e joga atualmente, informou o time nesta sexta-feira, 6. A nomeação de Neymar da Silva Santos para o cargo é a demonstração mais recente da crescente influência da família Neymar no Peixe, desde que o astro retornou à equipe no início de 2025.

Por meio de sua empresa, a NR Sports, pai e filho participaram de melhorias na infraestrutura do estádio da Vila Belmiro e chegaram, inclusive, a emprestar dinheiro ao clube paulista, que enfrenta problemas financeiros.

Conhecido como ‘Neymar Pai’, Neymar Santos ocupará o cargo pelo menos até dezembro, quando termina o mandato do presidente Marcelo Teixeira. O empresário poderá permanecer na função caso Teixeira — o principal articulador do retorno de Neymar Jr. ao futebol brasileiro — seja reeleito no pleito de 12 de dezembro. Em sua nova função, Neymar Santos apoiará a gestão administrativa do clube e presidirá o Instituto Meninos da Vila, dedicado à formação e captação de jovens talentos.

Continua após a publicidade

Ele participará ativamente “do gerenciamento e da integração de diferentes áreas, incluindo o futebol, o marketing e novos negócios”, informou o clube em uma mensagem na rede social X. Neymar Jr. estreou no Santos aos 17 anos. Antes de partir para o futebol europeu, ‘Ney’ contribuiu para a conquista da Copa Libertadores de 2011, o último grande título do time paulista. Atualmente, o Santos ocupa a nona posição no Brasileirão, uma colocação que garante vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

Continua após a publicidade

No CT Rei Pelé, o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, anunciou Neymar da Silva Santos como novo CEO. O executivo assume a função até o fim de 2026. Além de sua atuação como CEO, Neymar pai também será presidente do Instituto Meninos da Vila, que será dedicado a… pic.twitter.com/OFNitr8jrj — Santos FC (@SantosFC) November 6, 2026

Continua após a publicidade

(com AFP)