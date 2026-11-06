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Esporte

Neymar Pai assume cargo e se torna novo CEO do Santos

Família ganha mais espaço para debater os rumos do time que revelou Neymar Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 17h27 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h28
Homem de pele escura, careca e barba rala, sorri e faz sinal de positivo com a mão direita. Ele veste uma camisa polo azul com gola e listras brancas, e o número 10 estampado. Óculos pendurados no pescoço e um relógio prateado no pulso. Pessoas desfocadas ao fundo.
O Pai, junto do filho, já trabalhou para conseguir melhorias ao time (Jean Catuffe/Getty Images)
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O pai do jogador Neymar foi nomeado CEO (em inglês, Chief Executive Officer, ou “diretor executivo”) do Santos, clube onde seu filho foi revelado e joga atualmente, informou o time nesta sexta-feira, 6. A nomeação de Neymar da Silva Santos para o cargo é a demonstração mais recente da crescente influência da família Neymar no Peixe, desde que o astro retornou à equipe no início de 2025.

Por meio de sua empresa, a NR Sports, pai e filho participaram de melhorias na infraestrutura do estádio da Vila Belmiro e chegaram, inclusive, a emprestar dinheiro ao clube paulista, que enfrenta problemas financeiros.

Conhecido como ‘Neymar Pai’, Neymar Santos ocupará o cargo pelo menos até dezembro, quando termina o mandato do presidente Marcelo Teixeira. O empresário poderá permanecer na função caso Teixeira — o principal articulador do retorno de Neymar Jr. ao futebol brasileiro — seja reeleito no pleito de 12 de dezembro. Em sua nova função, Neymar Santos apoiará a gestão administrativa do clube e presidirá o Instituto Meninos da Vila, dedicado à formação e captação de jovens talentos.

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Ele participará ativamente “do gerenciamento e da integração de diferentes áreas, incluindo o futebol, o marketing e novos negócios”, informou o clube em uma mensagem na rede social X. Neymar Jr. estreou no Santos aos 17 anos. Antes de partir para o futebol europeu, ‘Ney’ contribuiu para a conquista da Copa Libertadores de 2011, o último grande título do time paulista. Atualmente, o Santos ocupa a nona posição no Brasileirão, uma colocação que garante vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

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(com AFP)

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