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Esporte

Neymar dá recado a ‘guru’ da Copa que errou previsão sobre o Brasil

Economista alemão havia decretado zebra histórica com derrota do Brasil no exato jogo contra o Japão

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h22 | Atualizado em 29 jun 2026, 18h24
Neymar Jr, com barba e cabelo curto, veste camisa amarela da seleção brasileira, ao lado de um jovem jogador com a mesma camisa, ambos olhando para frente em um estádio lotado
Apesar de não entrar em campo, jogador deu recado ao economista pelo Twitter (Hakan Akgun/Anadolu/Getty Images)
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Neymar dá recado a ‘guru’ da Copa que errou previsão sobre o Brasil Priorize VEJA no Google

Após a vitória do Brasil por 2 a 0 contra o Japão nesta segunda-feira, 29, a seleção se classificou para as oitavas da Copa do Mundo e deve enfrentar ou Costa do Marfim ou a Noruega no próximo domingo, 5. Durante a partida, Neymar chegou a se aquecer, mas não foi selecionado por Ancelotti para entrar em campo. Apesar disso, o artilheiro deu um recado através de seu Twitter para o “guru” Joachim Klement, economista alemão que previu a derrota do Brasil nesta exata fase para a seleção japonesa.

Em seu tweet, o maior artilheiro da história da seleção brasileira escreveu “Sr. Joachim Klement… favor tentar na próxima Copa”. O alemão criou, em 2014, um modelo matemático complexo para prever quem seriam os campeões do Mundial. À época, Klement havia criado o modelo como forma de mostrar como esse tipo de previsão não teria base certeira. À contragosto, desde a Copa no Brasil ele tem acertado os campeões, que foram a Alemanha (2014), a França (2018) e a Argentina (2022).

A recente vitória brasileira tira a zebra que poderia ser histórica e abre, agora sem previsões místicas ou matemáticas, caminho para que a torcida brasileira acredite com ainda mais força nas possibilidades do hexacampeonato, tão aguardado desde a última vitória da seleção, em 2002.

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Eis o tweet de Neymar:

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