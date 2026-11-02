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Esporte

Neymar comemora segundo filho de Richarlison após troca de farpas

Ex-companheiros de Seleção Brasileira haviam se desentendido publicamente

Por Flávio Monteiro 2 nov 2026, 19h49 | Atualizado em 2 nov 2026, 19h52
Neymar, de camisa amarela com número 10 e NEYMAR JR nas costas, estende a mão para Richarlison, sentado no chão com expressão de cansaço, ambos com cabelo loiro platinado e uniformes da seleção brasileira em campo de futebol
Neymar e Richarlison (Michael Steele/Getty Images)
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Neymar comemora segundo filho de Richarlison após troca de farpas Priorize VEJA no Google

Neymar comemorou a gravidez do segundo filho de Richarlison, apaziguando um mal-estar que pairava entre os dois após uma troca de farpas públicas. “Boa molequinho, aprendeu direitinho”, disse o jogador do Santos para seu ex-companheiro na Seleção Brasileira, que revelou a boa notícia neste domingo, 1º.

Anteriormente, Richarlison havia sido provocado por Neymar ao ironizar a saída do senador Flávio Bolsonaro do país, relembrando o impasse que tem com o político por uma ilha em Angra dos Reis. “Próxima vez lê o contrato, seu moleque”, escreveu o camisa 10, em clara referência ao episódio.

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