Neymar comemora segundo filho de Richarlison após troca de farpas

Neymar comemorou a gravidez do segundo filho de Richarlison, apaziguando um mal-estar que pairava entre os dois após uma troca de farpas públicas. “Boa molequinho, aprendeu direitinho”, disse o jogador do Santos para seu ex-companheiro na Seleção Brasileira, que revelou a boa notícia neste domingo, 1º.

Anteriormente, Richarlison havia sido provocado por Neymar ao ironizar a saída do senador Flávio Bolsonaro do país, relembrando o impasse que tem com o político por uma ilha em Angra dos Reis. “Próxima vez lê o contrato, seu moleque”, escreveu o camisa 10, em clara referência ao episódio.

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