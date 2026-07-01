Nem Messi, nem Mbappé, nem Vini Jr.: quem é o verdadeiro craque da Copa

Quando a Copa do Mundo começou, os holofotes estavam apontados para os suspeitos de sempre. Na França, Kylian Mbappé buscava confirmar sua condição de maior estrela da nova geração. Aos 39 anos, o argentino Lionel Messi tentava escrever mais um capítulo de sua interminável coleção de feitos. E, no Brasil, Vinicius Júnior carregava a esperança de finalmente se firmar como protagonista da seleção. Todos tiveram grandes momentos na Copa. Nenhum, porém, jogou mais bola até agora do que o francês Michael Olise.

Olise tem todos os atributos de um grande craque: dribla, distribui assistências, finaliza com precisão, enxerga espaços que ninguém vê e toma decisões quase sempre certas. Seu repertório parece inesgotável. Antes da Copa, era conhecido como um ponta habilidoso. Mas o Mundial revelou um jogador mais completo. Olise mostrou que é também um meia criativo, daqueles que pareciam ter desaparecido do futebol moderno. Um armador com visão privilegiada, capaz de desmontar defesas com um único passe e criar oportunidades inesperadas. E tudo isso com uma leveza de encher os olhos.

O desempenho de Olise ajuda a explicar por que a França é a principal favorita ao título. Não apenas porque encontrou um novo protagonista, mas porque ele se encaixou perfeitamente em um ataque que já contava com dois jogadores extraordinários. Ao lado de Mbappé e Dembélé, forma o trio ofensivo mais talentoso desta Copa – e talvez o melhor de uma seleção em muitos anos.

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Quando os três estão inspirados, é difícil imaginar uma derrota da França. Mbappé continua sendo um dos melhores finalizadores do planeta. Dembélé desequilibra. E Olise costura o jogo com uma inteligência rara. Não por acaso, já soma cinco assistências nesta Copa. Se der mais um passe para gol, igualará um recorde que atravessa mais de meio século: as seis assistências do Rei Pelé na campanha do tricampeonato de 1970, a maior marca em uma única edição do Mundial. Para quem chegou ao torneio como coadjuvante, será a confirmação definitiva de que, até aqui, ninguém jogou mais futebol do que Michael Olise.

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