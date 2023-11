“Não estou interessado em nenhuma mudança”, diz Max Verstappen

Com o campeonato mundial de Fórmula 1 já decidido, Max Verstappen, tricampeão nesta temporada pela Red Bull, larga na pole position do Grande Prêmio de São Paulo, neste domingo, 5, a partir das 14h, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Verstappen assegurou a dianteira no teste de qualificação na sexta-feira e ganhou a sprint race no sábado. O que só confirma a sua boa fase. A corrida será transmitida pela TV Bandeirantes.

Apesar do bom momento, o holandês tem sido franco ao falar sobre as mudanças implementadas recentemente pelos novos organizadores para movimentar a programação dos finais de semana de provas. Ele não gosta. “Só [quero] um fim de semana de corrida normal, por favor e obrigado”, disse ele, apos ganhar a corrida de velocidade no sábado. “Não estou interessado em nenhuma mudança.”

Pole for the race! Crazy conditions at the end of the Qualifying, but a solid start to the weekend @redbullracing 👊 Thank you for the support and I hope you all get home safely. See you tomorrow 🇧🇷#BrazilGP pic.twitter.com/DIrFF4zbnl — Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 3, 2023 Continua após a publicidade

Verstappen fala da introdução da sprint race, uma corrida de velocidade mais curta, com até 100 quilômetros, que acrescenta pontos na classificação geral. Quando foi adotada, em 2021, fazia parte do esquema de classificação para a prova oficial de domingo. Este ano, o esquema mudou, concentrando a classificação e a prova independente no sábado. Mas os dirigentes ainda não estão satisfeitos.

Recentemente, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse à Sky Sports que o prova de qualificação de sprint pode passar para sexta-feira, com a corrida de velocidade na manhã de sábado seguida à tarde pela qualificação para a corrida de domingo. O debate ainda está aberto e uma decisão final não foi tomada.

Continua após a publicidade

A corrida oficial terá como principal foco a disputa do segundo lugar, que está entre Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes. Pérez, que fixou em terceiro na prova extra de sábado, larga em nono. Já Hamilton sai da quinta posição. Querido da torcida brasileira, é pouco provável que o britânico consiga superar em Interlagos as dificuldades que vem tendo com seu carro este ao longo da temporada.

A F1 encerra três semanas consecutivas de corridas neste domingo em São Paulo e tem uma pausa de uma semana antes do tão aguardado Grande Prêmio de Las Vegas. Verstappen conquistou seu terceiro título consecutivo no início do mês passado e a Red Bull já venceu o campeonato de fabricantes.

Grid de largada do GP de São Paulo de F1

Continua após a publicidade

1 Max Verstappen RED BULL RACING

2 Charles Leclerc FERRARI

3 Lance Stroll ASTON MARTIN

4 Fernando Alonso ASTON MARTIN

5 Lewis Hamilton MERCEDES

6 George Russell MERCEDES

7 Lando Norris MCLAREN MERCEDES

8 Carlos Sainz FERRARI

9 Sergio Perez RED BULL RACING

10 Oscar Piastri MCLAREN

11 Nico Hulkenberg HAAS

12 Esteban Ocon ALPINE

13 Pierre Gasly ALPINE

14 Kevin Magnussen HAAS

15 Alexander Albon WILLIAMS

16 Yuki Tsunoda ALPHATAURI

17 Daniel Ricciardo ALPHATAURI

18 Valtteri Bottas ALFA ROMEO

19 Logan Sargeant WILLIAMS

20 Zhou Guanyu ALFA ROMEO