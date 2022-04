Na Copa do Catar, Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões

Foram definidas as chaves da Copa do Mundo de 2022 no sorteio realizado nesta sexta-feira, 1º de abril, no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar. A seleção brasileira caiu no Grupo G e reencontrará Suíça e Sérvia, adversárias na Copa de 2018, e Camarões. O Grupo E é o único formado por dois campeões mundiais, Espanha e Alemanha, além de Japão e o vencedor do duelo de repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia.

Em razão da guerra na Ucrânia e de atrasos nas Eliminatórias causados pela pandemia de Covid-19, apenas 29 das 32 seleções estão definidas. No pote 4 estavam três adversários indefinidos: o vencedor da última repescagem europeia (Escócia, Ucrânia ou País de Gales), o ganhador da repescagem mundial entre América do Sul x Ásia (Peru, Austrália ou Emirados Árabes) e o vencedor da repescagem mundial entre Concacaf e Oceania (Costa Rica ou Nova Zelândia).

Atual campeã, a França caiu no Grupo D, ao lado de Dinamarca, Tunísia e o vencedor da repescagem entre Austrália ou Emirados Árabes x Peru. A partida de abertura está marcada para 21 de novembro, entre o país-sede, Catar, e o Equador, às 7h (de Brasília). A estreia brasileira ocorre em 24 de novembro, diante da Sérvia. Quatro dias depois, em 28 de novembro, a seleção encara a Suíça. Por fim, encerra a primeira fase diante de Camarões no dia 2 de dezembro.

Com exceção da abertura, os horários e locais das outras partidas ainda serão anunciados pela Fifa – apenas a data de cada jogo está confirmada. Sabemos apenas que os duelos da fase de grupos serão disputados às 7h, 10h, 13h e 16h (de Brasília). Já a final vai acontecer em 18 de dezembro. Nas oitavas de final, a seleção brasileira pode cruzar com Portugal ou Uruguai, cabeças-de-chave do Grupo H.

Apesar de não ter grandes feitos, é bom lembrar que Suíça e Sérvia conseguiram classificações diretas nas Eliminatórias europeias e, consequentemente, empurraram Itália e Portugal para a repescagem. Os italianos foram surpreendidos por uma eliminação inesperada para a Macedônia do Norte.

Oitavas de final

Caso confirme a classificação, o Brasil terá como primeiro adversário na fase de mata-mata um dos quatro integrantes do grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul. Os favoritos são Portugal e Uruguai. Se passar em primeiro, joga no dia 5 de dezembro. Se for em segundo, no dia 6.

Passando adiante, oito seleções podem ser adversária do Brasil nas quartas. Elas sairão dos grupos E e F: Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão, pelo grupo E, e Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia, pelo grupo F. Destes, os favoritos são Espanha, Alemanha e Bélgica.

Para uma eventual semifinal, há 16 seleções no caminho. O cruzamento será com integrantes dos grupos A, B, C e D que tem Holanda, Inglaterra, Argentina e França como principais candidatas.

Veja os grupos da Copa do Mundo do Catar 2022:

GRUPO A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

GRUPO B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Escócia, País de Gales ou Ucrânia

GRUPO C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

GRUPO D

França

Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Dinamarca

Tunísia

GRUPO E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

GRUPO F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

GRUPO H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

(Com Placar)