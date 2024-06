Morre Celeste Arantes, mãe do Rei Pelé, aos 101 anos

Morreu nesta sexta-feira, 21, em Santos, Celeste Arantes do Nascimento, a mãe de Pelé. A notícia foi confirmada a VEJA por familiares dela. A genitora do Rei do Futebol tinha 101 anos e foi uma das principais incentivadoras do filho na sua carreira esportiva.

Celeste estava hospitalizada há 8 dias, mas a causa da morte ainda não foi divulgada à imprensa. Sabe-se, porém, que a matriarca da família Arantes do Nascimento vivia acamada e com Alzheimer e era cuidada pela filha mais nova, Maria Lúcia, única sobrevivente dos três filhos que teve com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, dos quais o primeiro foi Pelé, que teve aos 18 anos. Além dos dois, restava ainda Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, que morreu de câncer em 2020.

Dona Celeste completou 100 anos no dia 20 de novembro de 2022, data da abertura da Copa do Mundo do Catar. Pelé, ainda vivo, publicou uma dedicatória e agradeceu à mãe pelos ensinamentos ao longo da vida. “Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho”, escreveu o rei do futebol na ocasião. Mesmo após a morte, as redes sociais de Pelé, transformadas em um memorial virtual, continuam a compartilhar homenagens momentos de carinho entre mãe e filho.

O craque falava com frequência a admiração sobre seus pais. Uma de suas frases preferidas sempre foi que Dona Celeste e Seu Dondinho o fizeram e jogaram a fórmula fora. Falava isso para dizer que ele era único, como se viu em sua carreira ímpar com a camisa do Santos e da seleção brasileira.

Nas redes sociais, o Santos, clube onde Pelé fez história, lamentou a perda. “Foram 101 anos de uma história de vida inspiradora. De uma mulher negra que enfrentou as infinitas adversidades da vida pelo bem de sua família”, postou em sua conta no X.