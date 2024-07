‘Momento de raiva’: Colombiano se desculpa por dedo do meio em Paris

Irritado com a posição das câmeras e com a própria performance, o skatista colombiano Jhancarlos González usou as redes sociais para pedir desculpas por mostrar o dedo do meio durante competição do skate street na segunda-feira 30. Ele ficou em 22º lugar e não chegou na final da modalidade.

“Peço desculpas pelo meu gesto à World Skate e aos espectadores, crianças e famílias que me viram, mas foi em um momento de raiva”, escreveu no Instagram. “Colocaram a câmera na minha frente, no local onde ia andar com o skate. Achei que ele poderia bater em mim, avisei para ele não colocar a câmera na frente dos obstáculos”.

As câmeras foram um problema para outros aletas na segunda-feira. Gustavo Ribeiro de Portugal, chegou a bater em um dos equipamentos durante uma volta classificatória, chegando a receber outra chance por conta da interferência.

O Brasil até conseguiu chegar à final com Kelvin Hoefler, prata em Tóquio. O brasileiro, no entanto, ficou em sexto lugar da competição.

Enquanto o skate street já terminou, o skate park começa só na semana que vem, com novas possibilidades de medalha. A equipe brasileira masculina é formada por Pedro Barros (prata em Tóquio e um dos maiores nomes da modalidade), Augusto Akio e Luigi Cini. As mulheres serão representadas por Dora Varella, Isadora Pacheco e Raicca Ventura.