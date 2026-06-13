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Esporte

Mini-guia de como aproveitar o primeiro fim de semana da Copa

Além da seleção brasileira, Alemanha, Holanda e Equador também estreiam

Por Ígor Resende 13 jun 2026, 10h35 | Atualizado em 13 jun 2026, 10h39
Televisão com jogo de futebol
Veja as datas, horários e onde assistir as partidas (iStock/Getty Images)
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Mini-guia de como aproveitar o primeiro fim de semana da Copa Priorize VEJA no Google

O primeiro fim de semana da Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou e nada melhor do que maratonar todos os jogos.

Além da estreia do Brasil, outras grandes seleções também debutam no torneio. Pensando nisso, a VEJA preparou um mini-guia para te ajudar nessa missão, com datas, horários e onde assistir as partidas.

Sábado, 13 de junho

16h — Catar x Suíça — Grupo B — CazéTV
19h — Brasil x Marrocos — Grupo C — TV Globo, Sportv, GE TV, SBT e CazéTV
22h — Haiti x Escócia — Grupo C — CazéTV

Domingo, 14 de junho

01h — Austrália x Turquia — Grupo D — TV Globo, Sportv e CazéTV
14h — Alemanha x Curaçao — Grupo E — CazéTV
17h — Holanda x Japão — Grupo F — TV Globo, Sportv, GE TV, SBT e CazéTV
20h — Costa do Marfim x Equador — Grupo E — TV Globo, Sportv e CazéTV
23h — Suécia x Tunísia — Grupo F — TV Globo, Sportv e CazéTV

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Jogador de futebol brasileiro, camisa 19 azul-marinho, comemorando um gol com a boca aberta e punho cerrado, em campo verde com torcida ao fundo
O placar final do amistoso foi de 2 a 1 sobre o Egito. Os gols brasileiros foram marcados por Bruno Guimarães e Endrick – (William Volcov / Brazil Photo Press/AFP)
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Seleção brasileira

A equipe do técnico Carlo Ancelotti venceu os últimos três amistosos que disputou, contra Croácia, Panamá e Egito. A bola rola neste sábado, 13, às 19h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Confira as prováveis escalações.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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