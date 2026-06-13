Mini-guia de como aproveitar o primeiro fim de semana da Copa
Além da seleção brasileira, Alemanha, Holanda e Equador também estreiam
O primeiro fim de semana da Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou e nada melhor do que maratonar todos os jogos.
Além da estreia do Brasil, outras grandes seleções também debutam no torneio. Pensando nisso, a VEJA preparou um mini-guia para te ajudar nessa missão, com datas, horários e onde assistir as partidas.
Sábado, 13 de junho
16h — Catar x Suíça — Grupo B — CazéTV
19h — Brasil x Marrocos — Grupo C — TV Globo, Sportv, GE TV, SBT e CazéTV
22h — Haiti x Escócia — Grupo C — CazéTV
Domingo, 14 de junho
01h — Austrália x Turquia — Grupo D — TV Globo, Sportv e CazéTV
14h — Alemanha x Curaçao — Grupo E — CazéTV
17h — Holanda x Japão — Grupo F — TV Globo, Sportv, GE TV, SBT e CazéTV
20h — Costa do Marfim x Equador — Grupo E — TV Globo, Sportv e CazéTV
23h — Suécia x Tunísia — Grupo F — TV Globo, Sportv e CazéTV
Seleção brasileira
A equipe do técnico Carlo Ancelotti venceu os últimos três amistosos que disputou, contra Croácia, Panamá e Egito. A bola rola neste sábado, 13, às 19h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Confira as prováveis escalações.