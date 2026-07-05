México prepara show de bandeiras para a partida contra a Inglaterra
Mais de 80 mil pendões foram distribuídos nas arquibancadas do estádio Azteca para apoiar a "El Tri"
A organização mexicana da Copa preparara uma surpresa para a torcida mexicana no Estádio Azteca para a partida deste domingo, contra a Inglaterra, pelas oitavas de final: mais de 80 mil bandeiras do México foram espalhadas pelas arquiancadas para serem tremuladas torcedores.
Um bloco de 15 mil delas foi reservado para a cabeceira norte, setor símbolo do gol de Maradona em 1986, para formar um mosaico coreografado na entrada dos times em campo.
¡¡HOY EL AZTECA SERÁ UNA LOCURA!!🤩
Se ha confirmado que, además de tener lleno total, la afición que asista recibirá una bandera para hacer más colorido el coloso de Santa Ursula, con la finalidad de que a Inglaterra le pese más el partidopic.twitter.com/6FmhdgCknpSiga
— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) July 5, 2026
magens que circulam nas redes sociais mostram funcionários do estádio distribuindo as bandeiras pelas arquibancadas, prontas para serem agitadas quando o México entrar em campo.
O Azteca recebe neste domingo o confronto entre México e Inglaterra pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, às 18h no horário local (21h de Brasília). Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, em Miami, no dia 11 de julho, o vencedor de Brasil x Noruega, também disputado neste domingo.
EM UM SÓ LUGAR