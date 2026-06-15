Messi x Zidane: estreia da Argentina terá duelo de gerações

Quando entrar em campo nessa terça-feira, 16, Messi chegará a seis participações na Copa do Mundo. O duelo também marca um reencontro com a família Zinedine Zidane.

Isto porque o goleiro da Argélia, Luca, é filho de “Zizou”, o eterno craque francês. Ao contrário do pai, no entanto, o jogador decidiu representar o país do avô paterno.

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, foi terceiro goleiro do time campeão da Champions League em 2017/2018, com o pai de treinador. Atualmente joga pelo Granada, da segunda divisão espanhola.

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Argentina e Argélia se enfrentam às 22h dessa terça-feira, 16, pelo Grupo J – que ainda tem Áustria e Jordânia.

Messi x Zizou

Messi também enfrentou o craque francês, em 2005, no clássico entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. À época, Luca tinha apenas sete anos.

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O jogo se tornou um dos mais emblemáticos da história, por diferentes motivos. O time catalão venceu por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, em Madrid, com show de Ronaldinho Gaúcho – que fez dois gols e saiu aplaudido.

A partida também marcou a estreia de Messi no “El Clásico”. Ele enfrentou o Real Madrid do técnico Vanderlei Luxemburgo e “galácticos” como Ronaldo, Beckham e Raúl.

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