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Esporte

Messi x Zidane: estreia da Argentina terá duelo de gerações

Atual campeã vai em busca do tetracampeonato

Por Ígor Resende 15 jun 2026, 14h13
Lionel Messi
Lionel Messi foi protagonista do título da Copa do Mundo em 2022 (Daniel Jayo/Getty Images)
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Messi x Zidane: estreia da Argentina terá duelo de gerações Priorize VEJA no Google

Quando entrar em campo nessa terça-feira, 16, Messi chegará a seis participações na Copa do Mundo. O duelo também marca um reencontro com a família Zinedine Zidane.

Isto porque o goleiro da Argélia, Luca, é filho de “Zizou”, o eterno craque francês. Ao contrário do pai, no entanto, o jogador decidiu representar o país do avô paterno.

Revelado nas categorias de base do Real Madrid, foi terceiro goleiro do time campeão da Champions League em 2017/2018, com o pai de treinador. Atualmente joga pelo Granada, da segunda divisão espanhola.

TURIN, ITALY - 2026/03/31: Luca Zidane of Algeria seen in action during International Friendly pre-World Cup football match between Algeria and Uruguay at Allianz Stadium. Final scores; Algeria 0 : 0 Uruguay. (Photo by Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Luca Zidane pela Argélia durante amistoso (Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Argentina e Argélia se enfrentam às 22h dessa terça-feira, 16, pelo Grupo J – que ainda tem Áustria e Jordânia.

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Messi x Zizou

Messi também enfrentou o craque francês, em 2005, no clássico entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. À época, Luca tinha apenas sete anos.

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O jogo se tornou um dos mais emblemáticos da história, por diferentes motivos. O time catalão venceu por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, em Madrid, com show de Ronaldinho Gaúcho – que fez dois gols e saiu aplaudido.

A partida também marcou a estreia de Messi no “El Clásico”. Ele enfrentou o Real Madrid do técnico Vanderlei Luxemburgo e “galácticos” como Ronaldo, Beckham e Raúl.

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Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa branca, chuta a bola amarela e azul. O outro, de camisa listrada azul e vermelha, está caído no chão. Torcedores desfocados ao fundo
Duelo em novembro de 2025 foi o único entre os craques (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)
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Argélia
Copa do Mundo 2026
França
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