Messi x Salah: confira as escalações de Argentina e Egito nas oitavas de final

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Argentina e Egito se enfrentam em um jogo histórico pelas oitavas de final da Copa do Mundo, com Messi e Salah em campo. O perdedor dará adeus ao torneio. Acompanhe a trajetória de ambas as seleções até aqui e confira as escalações para este duelo imperdível que promete grandes emoções no mata-mata.

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Argentina e Egito se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça, 7, às 13h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. O jogo é o primeiro entre as seleções em um Mundial e marca o confronto entre os camisas 10 Lionel Messi e Mohamed Salah, em que o perdedor deve se despedir em definitivo das Copas.

Os atuais campeões mundiais se classificaram em primeiro lugar no grupo J, com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do chaveamento aparentemente fácil, a Argentina sofreu para superar a sensação da Copa, Cabo Verde na fase de 16 avos de final. O jogo foi vencido apenas na prorrogação por 3 a 2, após os estreantes no torneio buscarem duas vezes o empate.

Do lado egípcio, a campanha de oitavas já é histórica. A maior campeã da Copa Africana de Nações nunca tinha avançado ao mata-mata sequer vencido uma partida em Mundiais. Nesta edição, empatou com a Bélgica e o Irã, mas venceu a Nova Zelândia ainda na fase de grupos. Então, também de maneira inédita, classificou-se para a fase de 16 avos de final em que bateu a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 com a bola rolando.

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O vencedor do confronto enfrentará o vencedor de Colômbia x Suíça, que se enfrentam ainda nesta segunda, 7, às 17h (horário de Brasília).

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Confira as escalações:

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Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lionel Messi.

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Egito: Mostafa Shoubir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Emam Ashour, Mostafa Zico, Mohanad Lashin, Marawan Attia, Mohamed Salah e Haissem Hassan.

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