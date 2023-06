Messi tem data para estrear no Miami e terá técnico “hermano”

Lionel Messi já tem data de estreia no Inter Miami. Segundo o presidente do clube, Jorge Mas, em entrevista ao jornal Miami Herald, o craque argentino entrará em campo pelo clube norte-americano diante dos mexicanos do Cruz Azul, no dia 21 de julho, em confronto válido pela Leagues Cup, campeonato disputado entre times da MLS e da Liga Mexicana.

Em férias, após duas temporadas no Paris Saint-Germain, o jogador de 35 anos ainda está finalizando a sua documentação junto ao novo clube, além do visto de trabalho. Assim que resolver os detalhes, poderá se apresentar e iniciar os treinamentos. E segundo o jornalista César Luis Merlo, do canal argentino TyC Sports, Messi deverá encontrar um velho conhecido no comando da equipe, o conterrâneo Gerardo “Tata” Martino.

Caso se confirme, será a terceira vez que os dois irão trabalhar juntos. A primeira foi no Barcelona, entre 2013 e 2014, quando Martino comandou a dupla Messi e o recém-chegado Neymar. Ao sair do Barça, em 2014, o técnico foi para a seleção argentina, onde reencontrou o craque.

O clube da Flórida está sem um técnico efetivo desde maio, quando o inglês Phil Neville foi demitido pelo sócio de Mas no Inter Miami, o ex-jogador David Beckham. Quem tem comandado interinamente a equipe, última colocada na conferência leste da MLS, é o também argentino Javier Morales.

No elenco da nova equipe, Messi ainda vai encontrar outros compatriotas, como defensor Franco Negri e o atacante Nicolás Stefanelli. O craque dividirá o campo com os brasileiros Gregore e Jean Mota, ex-Bahia e Santos, respectivamente.

Nos últimos dias, especula-se a chegada de outro ex-colega do craque argentino. O volante Sergio Busquets, que também marcou época no Barça, não renovou contrato com a equipe e estaria negociando com Mas e Beckham.

Nos EUA, Messi vai receber 50 milhões de dólares (R$ 239 milhões) no primeiro ano e 60 milhões de dólares (R$ 287 milhões) no segundo. Além disso, poderá optar por uma renovação. Segundo Mas, o investimento para a contratação do jogador será um divisor de águas para o futebol dos EUA.

“Acho que sempre haverá um antes e um depois de Messi quando falamos sobre o esporte nos Estados Unidos.”

Messi nem estreou e os resultados, ao menos para o Miami, já são significativos. Aumento da procura por ingressos e também no preço dos bilhetes (crescimento de 1,034%). Na conta do Instagram, a contratação do argentino fez saltar de 1 milhão para 8 milhões de seguidores.