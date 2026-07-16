A resposta de Messi a insinuações sobre favorecimento da Argentina na Copa do Mundo

Todos já viram os memes, tem para todos os gostos. De verdadeiros dossiês com todos os lances duvidosos em que a arbitragem decidiu em favor da Argentina até as animações feitas com IA em que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, carrega um bebê Messi e promete lhe dar a taça da Copa do Mundo. No mundo real, a Federação Egípcia de Futebol fez um protesto oficial diante do que considerou uma arbitragem injusta e tendenciosa na derrota do Egito nas oitavas de final.

Messi não tem achado graça nas piadas, e respondeu às críticas . “Fomos os melhores nesses últimos quatro anos, gostem ou não, e não importa o que digam”, disse o camisa 10 argentino, após a vitória sobre a Inglaterra. “Mais uma vez nos firmamos entre as duas melhores seleções do mundo. Isso prova que tudo o que fizemos não foi por acaso e que não ganhamos nada de graça.”

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Nas quartas de final, a vitória sobre a Suíça foi decidida por um lance que irritou os europeus. Os suíços haviam acabado de empatar em 1 a 1, com gol de Dan Ndoye aos 22 minutos do segundo tempo, quando Leandro Paredes recebeu cartão amarelo por uma entrada em Breel Embolo. Mas as imagens mostraram que o jogador suíço já estava caindo antes do contato do meio-campista argentino, e como Embolo já havia levado amarelo antes na partida, acabou expulso, deixando a Suíça com dez jogadores em campo. “Fomos punidos por uma regra que, na minha opinião, é totalmente inaceitável”, disse o técnico suíço Murat Yakin após o jogo. “É muito doloroso ser eliminado dessa forma. Não acho que merecíamos isso hoje e, na minha opinião, meus jogadores são os verdadeiros heróis”.

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Já a Federação Egípcia de Futebol havia dito que “não pode ficar calada” diante do que considerou uma arbitragem injusta e tendenciosa na derrota do Egito para a Argentina.

A seleção argentina não havia respondido às queixas sobre a arbitragem e a Fifa. Em entrevistas coletivas anteriores, o técnico Lionel Scaloni chegou a aconselhar jornalistas que perguntavam sobre o assunto a “não consumir tanta rede social”.

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Mas depois da vitória sobre a Inglaterra, os atuais campeões revidaram. “Chegar a duas finais de Copa do Mundo seguidas é algo que pouquíssimos conseguem, e este grupo conseguiu”, disse Messi. “Se tivéssemos perdido para a Inglaterra, teria gente saindo por aí para falar bobagem, mas não demos essa chance a eles”.

Enzo Fernández admitiu que sua comemoração de gol, que empatou o placar em 1 a 1, foi direcionada aos críticos da Argentina. O meio-campista do Chelsea colocou as mãos em concha nos ouvidos, gesto interpretado no futebol como um desafio, e depois abriu e fechou os dedos, como se os convidasse a continuar falando. “Teve muita provocação; foi uma mistura de euforia e frustração”, disse Fernández.

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Scaloni, por sua vez, afirmou na coletiva pós-semifinal que “essa conversa de ‘ajuda’ sempre vai existir; isso não me incomoda”.

“Com o VAR hoje em dia, é muito difícil conseguir ajuda; teria que ser algo escancarado. Sabíamos que não houve ajuda nenhuma”.

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(com informações da AP)

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