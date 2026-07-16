Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Esporte

A resposta de Messi a insinuações sobre favorecimento da Argentina na Copa do Mundo

Craque não se conforma com provocações de que time é ajudado pela arbitragem

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 19h19 | Atualizado em 16 jul 2026, 19h28
Lionel Messi, com camisa preta e azul da Argentina, sorri com a língua para fora e braço direito erguido em punho, celebrando em campo
Lionel Messi: "Chegar a duas finais de Copa do Mundo seguidas é algo que pouquíssimos conseguem" (Alexandre Battibugli/VEJA)
Continua após publicidade
A resposta de Messi a insinuações sobre favorecimento da Argentina na Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Todos já viram os memes, tem para todos os gostos. De verdadeiros dossiês com todos os lances duvidosos em que a arbitragem decidiu em favor da Argentina até as animações feitas com IA em que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, carrega um bebê Messi e promete lhe dar a taça da Copa do Mundo. No mundo real, a Federação Egípcia de Futebol fez um protesto oficial diante do que considerou uma arbitragem injusta e tendenciosa na derrota do Egito nas oitavas de final. 

Messi não tem achado graça nas piadas, e respondeu às críticas . “Fomos os melhores nesses últimos quatro anos, gostem ou não, e não importa o que digam”, disse o camisa 10 argentino, após a vitória sobre a Inglaterra. “Mais uma vez nos firmamos entre as duas melhores seleções do mundo. Isso prova que tudo o que fizemos não foi por acaso e que não ganhamos nada de graça.”

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Nas quartas de final, a vitória sobre a Suíça foi decidida por um lance que irritou os europeus. Os suíços haviam acabado de empatar em 1 a 1, com gol de Dan Ndoye aos 22 minutos do segundo tempo, quando Leandro Paredes recebeu cartão amarelo por uma entrada em Breel Embolo. Mas as imagens mostraram que o jogador suíço já estava caindo antes do contato do meio-campista argentino, e como Embolo já havia levado amarelo antes na partida, acabou expulso, deixando a Suíça com dez jogadores em campo. “Fomos punidos por uma regra que, na minha opinião, é totalmente inaceitável”, disse o técnico suíço Murat Yakin após o jogo. “É muito doloroso ser eliminado dessa forma. Não acho que merecíamos isso hoje e, na minha opinião, meus jogadores são os verdadeiros heróis”.

Continua após a publicidade

Já a Federação Egípcia de Futebol havia dito que “não pode ficar calada” diante do que considerou uma arbitragem injusta e tendenciosa na derrota do Egito para a Argentina.

Siga

A seleção argentina não havia respondido às queixas sobre a arbitragem e a Fifa. Em entrevistas coletivas anteriores, o técnico Lionel Scaloni chegou a aconselhar jornalistas que perguntavam sobre o assunto a “não consumir tanta rede social”.

Continua após a publicidade

Mas depois da vitória sobre a Inglaterra, os atuais campeões revidaram. “Chegar a duas finais de Copa do Mundo seguidas é algo que pouquíssimos conseguem, e este grupo conseguiu”, disse Messi. “Se tivéssemos perdido para a Inglaterra, teria gente saindo por aí para falar bobagem, mas não demos essa chance a eles”.

Enzo Fernández admitiu que sua comemoração de gol, que empatou o placar em 1 a 1, foi direcionada aos críticos da Argentina. O meio-campista do Chelsea colocou as mãos em concha nos ouvidos, gesto interpretado no futebol como um desafio, e depois abriu e fechou os dedos, como se os convidasse a continuar falando. “Teve muita provocação; foi uma mistura de euforia e frustração”, disse Fernández.

Continua após a publicidade

Scaloni, por sua vez, afirmou na coletiva pós-semifinal que “essa conversa de ‘ajuda’ sempre vai existir; isso não me incomoda”.

“Com o VAR hoje em dia, é muito difícil conseguir ajuda; teria que ser algo escancarado. Sabíamos que não houve ajuda nenhuma”.

Continua após a publicidade

(com informações da AP)

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).