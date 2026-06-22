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Esporte

Messi quebra recorde importante nas Copas nesta segunda-feira, 22

 A seleção 'Albiceleste' enfrenta a Áustria às 14h em Arlington, perto de Dallas, pelo segundo jogo do Grupo J

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h16 | Atualizado em 22 jun 2026, 15h15
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri levemente enquanto aponta para a direita com as duas mãos. Ele veste a camisa listrada azul e branca da Argentina, com o número 10 e braço esquerdo tatuado, em um estádio com público desfocado ao fundo
Messi, aos 39 anos e 1m70: você ficaria com ele no par ou ímpar da escola? (Michael Steele/Getty Images)
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Messi quebra recorde importante nas Copas nesta segunda-feira, 22 Priorize VEJA no Google

Quase uma semana depois de igualar o recorde de Miroslav Klose, Lionel Messi pode se tornar, nesta segunda-feira, 22, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com um Kylian Mbappé à espreita a apenas dois gols do argentino. A seleção ‘Albiceleste’ enfrenta a Áustria às 14h em Arlington, perto de Dallas, pelo segundo jogo do Grupo J, uma oportunidade para garantir a vaga na segunda fase do torneio.

Um gol contra os austríacos e Messi somará mais um recorde ao seu imenso currículo, embora o mais importante para a seleção argentina seja conquistar a vitória para assegurar o primeiro lugar do Grupo e evitar assim um possível confronto com a Espanha nos 16-avos de final.

Na véspera, o meio-campista Enzo Pérez explicou o plano de jogo elaborado por Lionel Scaloni para tentar defender o título: “Trocar muitos passes, mover a bola de um lado para o outro e gerar espaço para que o Leo possa receber nos últimos três quartos do campo e fazer a magia que faz sempre”. Parece simples, mas ao mesmo tempo é eficaz: assim saíram os três gols contra a Argélia na estreia.

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Duas horas depois, na Filadélfia, jogará outra das grandes favoritas, a França, contra o Iraque, em um duelo marcado pela diferença de qualidade entre as duas equipes, e que pode levar Mbappé, que já marcou dois gols contra o Senegal, a se aproximar do recorde de Messi. Considerando a idade de ambos (Mbappé tem 27 anos e Messi completará 39 em poucos dias), é bastante provável que o francês acabe superando o argentino, até mesmo neste Mundial.

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Recorde

O Iraque, no 57º lugar no ranking da Fifa liderado pelos ‘Bleus’, tinha um plano para parar os franceses, mas não poderá colocá-lo em prática: “Perguntei se podíamos jogar com três goleiros, mas disseram que não”, declarou com humor o técnico Graham Arnold no domingo.

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Será o 100º jogo de Mbappé com a camisa de seu país. “Cem é um número histórico, será algo especial para mim, mas o mais importante será o objetivo, temos que ganhar para nos classificarmos”, declarou no domingo o atacante do Real Madrid, o maior artilheiro da história da seleção francesa (58 em 99 partidas), superando Olivier Giroud.

Erling Haaland também aspira a se aproximar dos craques, com 299 gols em 385 partidas como profissional, mais 57 gols em 51 jogos pela Noruega, segundo o site especializado Transfermarkt. O atacante do Manchester City, de 25 anos, estreou em uma Copa do Mundo com dois gols contra o Iraque e a partida contra Senegal, às 21h00 desta segunda-feira, será uma prova de fogo para medir até onde sua seleção pode chegar.

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Tudo isso acontecerá depois que outras figuras do torneio se destacaram no fim de semana. Lamine Yamal, de 18 anos, marcou o primeiro gol da Espanha na goleada por 4 a 0 contra a Arábia Saudita, que deixa a ‘Roja’ próxima da segunda fase.

Neste Grupo H, Cabo Verde voltou a surpreender ao empatar por 2 a 2 com o Uruguai, e uma vitória na última rodada contra a Arábia Saudita classificará os africanos, um feito histórico em sua primeira participação em uma Copa.

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Por sua vez, Mohamed Salah marcou um gol e deu uma assistência para liderar o Egito à vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, que também deixa os africanos muito perto de avançar à segunda fase do torneio pela primeira vez em sua história.

(Com AFP)

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