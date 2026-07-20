Messi é criticado por tentar ‘cavar’ expulsão de Cucurella na final

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Na final da Copa do Mundo, Messi tentou ‘cavar’ a expulsão de Cucurella invocando a ‘Lei Vini Jr.’, que proíbe cobrir a boca em discussões. O juiz ignorou e a atitude do craque argentino gerou forte reprovação de comentaristas esportivos, que criticaram o uso indevido de uma regra criada para combater o racismo.

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Na vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo, 19, Lionel Messi passou em branco em gols, mas protagonizou um momento que deixou uma marca negativa na sua sexta participação no torneio. Durante a decisão, o jogador tentou ‘cavar’ a expulsão do adversário Cucurella sob a Lei Vini Jr., que impede jogadores de cobrirem a boca em discussões. O juiz da partida não acatou o pedido do capitão argentino, que foi criticado pela atitude por comentaristas esportivos.

A tentativa de Messi ocorreu nos acréscimos do segundo tempo, logo depois da expulsão do seu companheiro Enzo Fernández, que levou um segundo amarelo por falta dura em Cubarsí. Jogadores espanhóis e argentinos se reuniram em volta do lance e Messi conversava com Cucurella. O lateral espanhol se dirige ao capitão da Albiceleste, fala algo com a mão na frente da boca, mas logo tira para continuar a conversa. Logo em seguida, Messi se vira e começa a procurar o juiz para informar do ocorrido, mas o pedido é ignorado.

Messi tentou se valer da regra da Fifa que impede jogadores de cobrirem a boca em discussões com adversários e foi implementada a partir do atual Mundial. Apelidada de “Lei Vini Jr”., a medida foi criada depois do atacante brasileiro, em jogo pelo Real Madrid, afirmar que o adversário Gianluca Prestianni proferiu falas racistas. No entanto, o jogador do Benfica estava com a boca coberta pela camisa no momento. Argentino, Prestianni participou do ciclo com a seleção Albiceleste, porém, não foi convocado para o Mundial, e por punição pelo caso com Vini Jr. teria perdido os dois primeiros jogos da competição.

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O ex-jogador inglês e comentarista na BBC Sport, Wayne Rooney, analisou a situação: “Isso é desespero. A Argentina joga desse jeito; sabemos que é assim que eles jogam.” Sobre a atitude do capitão argentino, o inglês lamentou: “Mas a única coisa que você quer é espírito esportivo, e foi triste ver Lionel Messi fazendo aquilo.”

Outro ex-jogador inglês, Micah Richards, afirmou: “Não queremos ver jogadores sendo expulsos em uma final de Copa do Mundo por causa disso.”

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Para o narrador na TNT Sports Brasil, André Henning, “o comportamento do Messi no lance com o Cucurella não é o comportamento de um craque da Copa e de um capitão” e o argentino tentou tirar Cucurella do jogo “de uma maneira sacana”.

Taynah Espinoza, jornalista e apresentadora do canal, ainda acrescentou a fala do colega: “E utilizando de uma lei que está aí para uma coisa muito grave.”

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“O que o Messi fez ontem me decepcionou demais, porque o Messi não precisa disso. Ele está em uma prateleira do futebol…A Argentina como um todo, junto com o senhor Lionel Messi, sai menor desta final”, concluiu Henning.

O comentarista Vitor Sérgio Rodrigues do mesmo veículo comentou: “O Messi tentar cavar a expulsão do Cucurella ficou ridículo, jocoso. Até porque, como a Taynah lembrou, é para uma coisa muito importante que a regra foi criada. Não é para você usar aquilo para tirar alguém de campo por uma razão meramente de ganhar vantagem.”

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Tayna Espinoza completou: “Tentar tirar vantagem de uma regra que foi feita por conta de um episódio de racismo, não dá para acontecer, não dá para aceitar. Foi muito feio o que fez o Messi nessa hora do jogo. Achei pequeno, achei tudo de pior dessa situação. Não esperava isso dele.”

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