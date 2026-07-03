Mesmo com delay, CazéTV e streamings encostam na audiência da Globo na Copa

Não há como negar. A Copa do mundo deu um protagonismo ímpar para a CazéTV, diante de uma até então consolidada supremacia da TV Globo em transmissões de grande porte. Na linguagem e na essência, a emissora surgida nas redes sociais apostou num cansado do discurso clichê de “brasilidade” generalizada e partiu para explorar o conceito de “comunidade”, tão em voga nos meios digitais e no streaming. Pertencer a um grupo é muito mais impactante do que pertencer ao todo, provam as novas tendências de consumo.

Se para os mais puristas ainda é estranho assistir a jogos pela CazéTV, em delay em relação à TV tradicional, incluindo aí os palavrões de mesa de bar dos narradores e comentaristas que gritam e interagem com o chat o tempo todo, por outro lado o engajamento segue a toda. Falem mais, mas continuem a falar deles.

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Tanto que, pela primeira vez nesta Copa, a Globo (levando em conta apenas a TV aberta) perdeu a liderança simultaneamente no horário do Jornal Nacional e da novela das 21h. Impulsionados por Portugal x Croácia e pela cobertura pós-jogo com Cristiano Ronaldo, os streamings superaram o telejornal e Quem Ama Cuida (25,31 x 22,8) na quinta-feira, 2.

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A comparação deve levar em conta os números entre TV Globo e NIC, que são todos os canais os streamings somados (Youtube, Netflix, Prime e até Globoplay) e ainda uma série de outros vídeos que sequer são contabilizados com precisão. Vale reforçar que o NIC, em determinados momentos, ganhou da TV Globo – e não a CazéTV isoladamente.

O cenário no PNT foi assim: Jornal Nacional – TV Globo 22 x 24 NIC; Quem Ama Cuida – TV Globo 22 x 25 NIC. Quando se considera a CazéTV em si, aí o cenário muda: Jornal Nacional – TV Globo 22 x 11 Cazé; Quem Ama Cuida – TV Globo 22 x 13 Cazé. Como já exposto, o NIC também engloba o Globoplay, que é do grupo Globo. A Copa se tornou um curioso panorama de mercado audiovisual em franca transformação de consumo.

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