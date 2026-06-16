Meia do Irã consegue visto americano

O meia da seleção iraniana Mehdi Torabi obteve um novo visto para os Estados Unidos. Ele jogou a primeira partida da Copa em Los Angeles, na última segunda, 15, contra a Nova Zelândia, graças a um visto que só permitia uma entrada no país. A Federação de Futebol do Irã pediu uma intervenção da Fifa para resolver o problema, e na tarde desta terça-feira, 16, lhe foi concedido uma autorização para múltiplas entradas em solo americano.

Com o documento regularizado, Torabi está liberado para acompanhar a seleção nas próximas partidas, a começar pelo confronto contra a Bélgica, no domingo, 21, também em Los Angeles.

A situação ocorre em meio às restrições impostas pelo governo americano à delegação iraniana: o grupo não tem permissão de se hospedar nos Estados Unidos e está baseado em Tijuana, no México, podendo cruzar a fronteira apenas na véspera dos jogos e retornando logo após as partidas. Após o jogo contra a Nova Zelândia, o capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei chegaram a ser retidos no aeroporto de Los Angeles por problemas de documentação, sendo liberados após esclarecimentos.