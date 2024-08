Medina é bronze na Olimpíada de Paris e afasta fantasma de Tóquio

Depois de cair em uma semifinal marcada pelo anticlímax, Gabriel Medina se redimiu e conquistou o bronze no surfe masculino nos Jogos de Paris, nesta segunda-feira, 5. O brasileiro fez 15,54 pontos (7,77 + 7,77), enquanto o peruano Alonso Correa somou 12,43 (6,83 + 5,60) em Teahupoo, no Taiti.

Gabriel Medina é o segundo surfista brasileiro medalhista olímpico. Italo Ferreira, que não se classificou para essa edição, foi campeão em Tóquio.

Dos Jogos de Paris, para além do bronze, o surfista de Maresias deixa registrado a melhor onda já surfada: um tubo sensacional que rendeu 9,90 pontos, entre os 10 possíveis. Medina deixa um momento que já virou icônico, voando acima do mar com a prancha ao lado.

Brasileiro mais jovem a ingressar no Circuito Mundial Masculino de Surfe (WCT), aos 17 anos, o surfista soma a medalha olímpica a três campeonatos mundiais de surfe. Em Tóquio, primeira Olimpíada em que o esporte estava presente, Medina chegou como favorito, mas caiu na semifinal para o japonês Kanoa Igarashi e perdeu a disputa pelo bronze para o australiano Owen Wright, um fantasma que ele conseguiu afastar neste ano.

Por mais que Correa tenha começado bem a bateria, conseguindo um bom tubo, Medina não quis poupar tempo, mostrando extrema garra e já conseguindo uma pontuação de 5,67. A garra também foi visível quando os dois disputaram remada a remada para ver quem chegava antes e teria prioridade.

Medina fez valer o esforço pela prioridade, usando para pegar um tubo que rendeu 7,77 pontos. Na onda seguinte, repetiu exatamente a mesma nota para chegar à pontuação de 15,54, a que rendeu o bronze.