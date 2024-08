Gabriel Medina perde em semifinal anticlímax e vai à disputa do bronze

Em uma semifinal anticlímax, com um mar com pouquíssimas ondas em Teahupoo, no Taiti, Gabriel Medina deu adeus às chances do ouro olímpico, sendo derrotado pelo australiano Jack Robinson. O brasileiro vai disputar o bronze ainda nesta segunda-feira contra o peruano Alonso Correa.

Medina não teve nem mesmo a chance de surfar uma segunda onda para tentar a pontuação necessária, com uma sequência de 17 minutos sem nenhuma aparecer, dentro dos 30 minutos de competição. Ao todo, foram 4 ondas surfadas na semifinal, apenas uma pelo brasileiro, anotando 6,33 pontos. Robinson fez 12,33.

O Brasil ainda segue vivo na esperança do ouro com Tatiana Weston-Webb, que enfrenta a costa-riquenha Brisa Hennessy na semifinal do feminino.