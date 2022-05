Mbappé rejeita oferta do Real Madrid e deve permanecer no PSG

A novela em torno da permanência de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain está próxima de chegar ao fim. Neste sábado, 21, vários veículos da imprensa europeia disseram que o atacante recusou a oferta do Real Madrid e concordou com uma extensão de três anos em seu contrato (que terminaria em junho) com o clube francês.

O Real Madrid venceu o PSG na Liga dos Campeões nesta temporada, mas não no mercado de transferências. Esta é uma grande derrota para o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, que há um ano tenta contratar Mbappé. A renovação deve ser anunciada oficialmente após o jogo deste sábado com o Metz, pelo campeonato francês.

Pérez foi um dos arquitetos da Superliga Europeia, que fracassou apenas 48 horas após sua apresentação, em abril de 2021. Na época, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, optou por não se juntar aos 12 clubes que faziam parte da iniciativa, o que o fortaleceu na Associação Europeia de Clubes.

O PSG rejeitou a oferta do Real Madrid de 180 milhões de euros (190 milhões de dólares), mesma quantia que pagou por Mbappé ao Mônaco em 2017. Uma oferta posterior, em torno de 200 milhões de euros, não foi suficiente para convencer o clube.

O presidente da liga espanhola, Javier Tebas, não escondeu sua insatisfação com o desfecho do negócio: “O que o PSG vai fazer renovando Mbappé com grandes quantias de dinheiro (para saber onde e como ele os paga) depois de ter perdido 700 milhões de euros nas últimas temporadas e ter mais de 600 milhões de euros em salário, é um insulto ao futebol. Al-Khelafi é tão perigoso quanto a Superliga.”

Mbappé é o segundo artilheiro de todos os tempos do PSG, com 168 gols, e pode quebrar o recorde de 200 do uruguaio Edinson Cavani na próxima temporada.

