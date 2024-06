Mbappé convoca jovens a votar contra ameaça de extremismo na França

Astro da seleção de futebol da França, Kylian Mbappé contrariou o mote de que política e futebol não se misturam ao falar sobre a eleição para o Legislativo francês que acontece em 30 junho, depois de o presidente Emmanuel Macron dissolver o parlamento e antecipar a disputa em meio à crescente da extrema direita. “É um momento sem precedentes na história francesa. Quero falar para todos os franceses, principalmente para os jovens. Os extremistas estão próximos de ganharem o poder. Temos a chance de escolher o futuro do nosso país”, declarou o atleta neste domingo, 16, durante a entrevista coletiva que antecedeu a estreia da França na Eurocopa, nesta segunda-feira, 17.

Embora não tenha citado o Reagrupamento Nacional, partido de extrema direita comandado por Marine Le Pen que tem como uma de suas principais plataformas o endurecimento das leis de imigração, o centroavante francês — que é filho de pai camaronês e mãe de origem argelina — declarou apoio ao companheiro de seleção Marcus Thuram que, recentemente, convocou a população a votar contra o partido. “Compartilho os mesmos valores que Marcus”, disse ao ser questionado sobre o colega. “Para mim, ele não foi longe demais. Acho que ainda vivemos em um país onde existe a liberdade de expressão. Ele deu sua opinião e eu concordo com ele”, respondeu.

Ás vésperas da estreia da França na Eurocopa, que acontece amanhã em uma partida contra a Áustria, Mbappé reconheceu que a partida é de extrema importância, mas não mais do que o que acontece fora dos campos. “Há uma situação que é muito mais importante do que o jogo de amanhã. Isso não muda o fato de que estamos muito concentrados e conscientes da importância da partida”, afirmou ele. “Cabe a nós, os líderes, e a mim como capitão, tentar mobilizar ao máximo o grupo”.

Dirigindo-se diversas vezes à população mais jovem da França, o jogador destacou ainda a importância do voto e a necessidade de entender o cenário político do país. “Espero que a minha voz ajude o máximo possível”, disse ele, destacando ainda os seus valores de “tolerância, diversidade e respeito”. “Eu confio na França, toda voz conta. Realmente espero que a gente faça a escolha certa e que tenhamos orgulho de vestir essa camisa no dia 7 de julho”, enfatizou ele, citando a data do segundo turno das eleições francesas.