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Esporte

Matador: Mbappé é líder de gols em mata-matas de Copas do Mundo

Atacante francês chegou a 10 gols em partidas eliminatórias do torneio

Por Maria Trombini 30 jun 2026, 20h07
Jogador de futebol Kylian Mbappé, vestindo camisa azul da seleção francesa com o número 10, comemora um gol apontando o dedo indicador para cima, em um estádio lotado
Kylian Mbappé marcou dois gols no jogo contra a Suécia (Al Bello/Getty Images)
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Com os dois gols marcados na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, nesta terça-feira (30), Kylian Mbappé estabeleceu um novo recorde de gols marcados por um mesmo jogador em fases de mata-mata de Copas do Mundo.

Aos 27 anos, o atacante chegou a 10 gols em partidas eliminatórias nas três edições do torneio que disputou (2018, 2022 e 2026).

Ao abrir o placar no confronto pelos 16 avos de final, Mbappé deixou para trás os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno, ambos com oito gols. Com o segundo gol, o francês se isolou na liderança da artilharia dos mata-matas em Copas do Mundo.

Em sua primeira participação no Mundial, em 2018, Mbappé marcou dois gols na vitória da França por 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final. Ele voltou a balançar as redes na decisão contra a Croácia, quando os franceses conquistaram o bicampeonato mundial.

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Na Copa de 2022, o atacante voltou a brilhar na fase eliminatória. Nas oitavas de final, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Polônia. O maior destaque, porém, veio na final contra a Argentina, quando anotou um hat-trick e levou a decisão para a disputa de pênaltis. Apesar da atuação histórica, a França acabou derrotada, e os argentinos ficaram com o título.

Agora, em 2026, Mbappé já começa o mata-mata ampliando sua marca. Com o novo formato da Copa do Mundo, que passou a contar também com a fase de 16 avos de final, o atacante francês terá ainda mais oportunidades para aumentar o recorde e ajudar a França na busca por mais um título.

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Confira o ranking dos maiores goleadores em mata-matas:

10 gols – Kylian Mbappé 

8 gols – Leônidas da Silva e Ronaldo 

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7 gols – Just Fontaine, Vavá, Oldřich Nejedlý e Pelé

6 gols – Eusébio, György Sárosi, Gary Lineker e Roberto Baggio 

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5 gols – Silvio Piola, Gyula Zsengellér, Helmut Rahn, Thomas Müller, Zinedine Zidane, Wesley Sneijder, Lionel Messi e Miroslav Klose

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