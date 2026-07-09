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Esporte

Marrocos perde uma de suas estrelas para as quartas de final contra a França

Artilheiro do time na Copa, Saibari não se recuperou de uma lesão na coxa a tempo da partida desta quinta-feira, 9

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 02h47
Jogador de futebol marroquino, camisa 11 vermelha e verde, sorri com as mãos na cabeça, em campo com torcida desfocada ao fundo
Ismael Saibari, do Marrocos, comemora seu gol contra Brasil (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Marrocos não vai poder contar com o atacante Ismael Saibari nas quartas de final contra a França, nesta quinta-feira, 9, no estádio de Boston.

O camisa 11 deixou o campo sentindo desconforto no posterior de coxa aos 22 minutos da vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, no sábado, em Houston, pelas oitavas de final. Uma ressonância magnética feita na segunda-feira, após a chegada da equipe a Boston, indicou que o problema não é grave o suficiente para tirá-lo do restante da competição. “Todos estão disponíveis, exceto Saibari, para quem o jogo chega cedo demais”, disse Ouahbi à imprensa nesta quarta-feira, na véspera da partida. Segundo o técnico, o atacante não deve ficar fora do torneio e apenas os jogadores em plenas condições físicas serão escalados.

O desfalque é um duro golpe no time de Marrocos. Foi de Saibari o gol de Marrocos no empate com o Brasil nãoestreia da Copa. Tamém foi dele o gol da vitória sobre a Escócia e o de empate diante do Haiti na fase de grupos. Contra a Holanda, o jogador de 25 anos converteu o pênalti decisivo na disputa que classificou a seleção nos 16 avos de final, resultado especialmente simbólico, já que ele construiu toda a carreira no futebol holandês, vestindo a camisa do PSV Eindhoven.

Em 1º de julho, Saibari acertou transferência de 50 milhões de euros (294 milhões de reais) para o Bayern de Munique, após semanas de especulação, tornando-se o segundo jogador marroquino mais caro da história, atrás apenas de Achraf Hakimi.

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Soufiane Rahimi entrou no lugar de Saibari diante do Canadá e é o favorito para liderar o ataque marroquino contra a França, embora Ouahbi aposte na força do elenco para superar a seleção favorita ao título. O técnico afirmou que, mesmo os jogadores que não começam entre os titulares, sabem que podem decidir a partida quando entram, o que, para ele, fortalece a confiança do grupo.

Chadi Riad, do Crystal Palace, que começou o torneio como titular na zaga, desfalcou a equipe diante do Canadá por conta de dores na perna direita, mas deve retornar diante da França.

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A partida acontece às 17h (de Brasília).

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