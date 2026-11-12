Manchester United demite Carrick após início de temporada frustrante

O Manchester United anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, 12, a demissão do técnico Michael Carrick no centro de treinamento de Carrington. A diretoria do clube optou pela rescisão após uma sequência negativa que deixou a equipe na 18ª colocação da Premier League — dentro da zona de rebaixamento —, marcando o pior início de campanha na liga inglesa em 40 anos. A decisão foi comunicada ao profissional pelo diretor-executivo Omar Berrada e pelo diretor de futebol Jason Wilcox, na sequência de uma reunião com o coproprietário Sir Jim Ratcliffe, em Mônaco.

Em comunicado oficial, a agremiação expressou agradecimento pelos serviços prestados pelo ex-jogador e ídolo do clube. “Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança é necessária para alcançar nossas ambições”, destacou a nota oficial. O texto também ressaltou que “Michael é, e sempre será, uma lenda do Manchester United”, afirmando que seu profissionalismo e liderança “serão sempre lembrados com carinho”. Conforme apurado pela ESPN junto a fontes internas da diretoria, a 18ª colocação após dez rodadas foi considerada “inaceitável”, sob o argumento de que o elenco é “muito melhor do que os resultados e atuações têm indicado”.

A demissão encerra um ciclo de forte contraste no clube. Carrick assumiu a equipe em janeiro, inicialmente como interino, após a saída de Rúben Amorim, e obteve recuperação expressiva ao vencer 12 dos últimos 17 jogos da Premier League 2025/26, assegurando a terceira colocação e o retorno à Liga dos Campeões. O rendimento garantiu a efetivação com um contrato de dois anos assinado em maio. No entanto, no atual torneio, a equipe obteve apenas uma vitória — diante do recém-promovido Ipswich Town —, acumulando oito pontos em dez partidas. O empate por 4 a 4 contra o Aston Villa, no último domingo, selou o destino do treinador. Com a decisão, o United chega à terceira temporada seguida demitindo comandantes no meio do calendário esportivo, repetindo os desfechos de Erik ten Hag e de Amorim.

O clube busca agora acelerar a nomeação de um substituto permanente. O argentino Mauricio Pochettino, atualmente no comando da seleção dos Estados Unidos, desponta como o favorito à vaga e já tem bases verbais alinhadas com a cúpula dos Red Devils. Para formalizar a contratação, o United contatou a federação de futebol americana com a intenção de pagar a cláusula rescisória estipulada em 10 milhões de dólares, além de outros 2 milhões de dólares para sua comissão técnica. A expectativa é de que Pochettino ainda dirija a equipe americana nos dois confrontos diante do Haiti pela Liga das Nações da Concacaf antes de se apresentar em Manchester. O próximo jogo do United está marcado para o dia 22 de novembro, diante do Liverpool, em Anfield.

Continua após a publicidade

(Com AFP)