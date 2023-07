Mais uma vez de virada, Bia Haddad vence e vai à 3ª fase em Wimbledom

A tenista brasileira Bia Haddad, depois de surpreender e chegar até a semifinal de Roland Garros, no início de junho, volta a chamar a atenção em Grand Slams. Ao vencer a romena Jaqueline Cristian, por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/4), nesta quinta-feira (6), ela avançou pela primeira vez à terceira rodada de Wimbledon. Esta é a quarta participação dela no tradicional torneio.

Atual 13ª do mundo, a tenista teve que correr muito para passar pela rival (número 133 do ranking da WTA), de virada, o que vem se tornando uma rotina para Bia. Desde a terceira rodada de Roland Garros que ela só vence partidas após começar perdendo o primeiro set. Foram seis triunfos até agora. Na primeira rodada de Wimbledon, Bia bateu a cazaque Yulia Putintseva, número 56 do mundo, após sofrer 3/6 no primeiro set. Mais tranquila na grama do torneio inglês, aplicou o pneu no segundo set e marcou 6/4 no terceiro, para avançar.

Com a nova vitória, Bia deverá pular uma posição no ranking mundial. Notícia boa, após uma série de frustrações nos torneios de grama que sucederam o grande momento na França. No WTA de Nottingham, onde defendia o título, a brasileira perdeu na estreia. Dias depois, desistiu do WTA de Birmingham, ao sentir lesão na panturrilha direita. O mesmo problema a fez abandonar na segunda rodada, o WTA de Eastbourne, na semana passada.

O bom resultado também fez bem para o bolso de Bia, que já embolsou cerca de 131 mil libras (aproximadamente R$ 815mil). Na terceira rodada ela vai enfrentar outra romena, Sorana Cirstea, a atual número 37 da WTA. Apesar de estar abaixo no ranking mundial, Sorana leva grande vantagem nos jogos que fez com a brasileira. Venceu quatro dos cinco confrontos. No sábado (8), a brasileira joga com a bielorussa Victoria Azarenka, pela primeira rodada das duplas femininas.

Além de Bia em Wimbledon, o Brasil ainda tem outros representantes. Thiago Monteiro, que perdeu nas simples, estreia nas duplas nesta sexta-feira (7), ao lado do italiano Marco Cecchinato. Rafael Matos e Luisa Stefani terão “dupla” missão. Nas mistas, estreiam juntos nesta sexta também. Um dia depois, Matos joga com o português Francisco Cabral nas duplas masculinas, ainda na primeira rodada, e Luisa entra em quadra com a francesa Caroline Garcia, nas duplas femininas. O veterano Marcelo Melo, que já foi número um do mundo nas duplas, já avançou à segunda rodada nas duplas masculinas. Ao lado do australiano John Peers, Melo venceu na estreia, nesta quinta, a dupla Robin Hasse (Holanda) e Phillip Oswald (Áustria).