Lukaku disseca futebol da seleção da Espanha

O atacante veterano belga Lukaku, agora em sua quarta Copa do Mundo, sabe exatamente o que esperar da partida contra a Espanha pelas quartas de final nesta sexta-feira, 10, no estádio de Los Angeles. Um jogo difícil, em que a Espanha é favorita, mas que tem um estilo bem específico e com as fragilidades bem mapeadas.“Eles jogam o mesmo tipo de futebol desde 2008; é um estilo muito reconhecível. Eles buscam o terceiro homem. Têm velocidade pelos lados. O Ferran Torres dá profundidade, mas estamos bem preparados, e também temos nossas qualidades que vão dificultar a vida deles. E esse é, claro, o desafio de um jogo de quartas de Copa do Mundo”, ensinou.

Para vencer uma equipe que julga superior, Lukaku afirma que não podem cometer um só erro em Los Angeles. “Precisamos jogar o jogo perfeito”.

Uma vitória colocaria a atual geração belga no mesmo patamar da seleção de 1986, que chegou às semifinais no México, e da equipe de 2018, que teve o mesmo resultado na Rússia, quando Lukaku foi titular na derrota por 1 a 0 para a França, campeã daquela edição.

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Para isso, a Bélgica terá de superar a Espanha, seleção que ainda não sofreu gols na competição, no Estádio de Los Angeles. O vencedor enfrenta a França na semifinal.

Lukaku vive uma espécie de renascimento nesta Copa. Ele lembrou que, em abril, o técnico Rudy Garcia avisou que o veterano atacante passaria a atuar como opção no banco, entrando ao longo das partidas.

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A decisão se mostrou acertada: Lukaku já marcou três gols no torneio, incluindo o gol que iniciou a virada da Bélgica sobre o Senegal, de dois gols de desvantagem para uma vitória por 3 a 2, nos 16 avos de final.

Segundo Lukaku, seu foco nunca foi individual, e sim coletivo, mentalidade à qual atribui seu bom momento recente; ele também disse sentir uma força superior ajudando o time e afirmou que o grupo está bem preparado física, mental e taticamente para o desafio.

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