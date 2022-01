Lewandowski vence o prêmio de melhor jogador do ano da Fifa

Lionel Messi e Mohamed Salah não foram páreo para Robert Lewandowski, que venceu nesta segunda-feira o prêmio Fifa The Best de melhor jogador de 2021. É o segundo troféu da premiação conquistado em seguida pelo polonês, que acaba de quebrar o recorde de gols do Campeonato Alemão com 41 gols em 29 jogos. Em novembro, ele havia perdido para o argentino a Bola de Ouro, da revista France Football.

Entre os três finalistas, Messi, que joga pelo francês PSG, foi o responsável pelo maior número de assistências, embora Lewandowski, do Bayern de Munique, tenha marcado mais gols. Os dois conquistaram títulos em 2021: respectivamente, a Copa América e o Campeonato Alemão.

Os vencedores do prêmio de melhores goleiros do ano foram Édouard Mendy, do Chelsea, e Christiane Endler, do Lyon. Thomas Tuchel e Emma Hayes, ambos treinadores do Chelsea, foram escolhidos os melhores técnicos de 2021. Já o troféu de melhor jogadora do futebol feminino foi para Alexia Putellas, capitã do Barcelona.

Entre os times ideais da temporada montados pelo The Best, apenas um nome brasileiro estava presente, com Marta figurando entre as melhores atacantes do ano no feminino.