O lateral-direito Wesley deixou o amistoso da seleção brasileira contra o Egito neste sábado, 6, com dores na coxa e passou a preocupar a comissão técnica de Carlo Ancelotti a uma semana da estreia na Copa do Mundo.

O jogador sentiu o problema aos 15 minutos do primeiro tempo. Após se agachar no gramado e levar a mão à coxa, próximo a virilha, Wesley pediu atendimento médico e não conseguiu seguir na partida. Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o defensor tem uma lesão muscular e deve passar por exames de imagem amanhã para o diagnóstico. “Vamos esperar amanhã o diagnóstico e amanhã tomaremos a decisão necessária”.

O lateral foi substituído por Danilo enquanto o confronto ainda estava empatado por 1 a 1. Ao deixar o campo, Wesley chorou no banco de reservas e recebeu o apoio de companheiros da seleção. Até o momento, a CBF não divulgou informações sobre a gravidade do problema nem sobre a realização de exames médicos.

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Gravidade

A situação gera apreensão porque o amistoso contra o Egito é o último compromisso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Wesley vinha sendo observado por Carlo Ancelotti justamente em uma posição que ainda desperta atenção da comissão técnica.

Mesmo com a lista final de convocados já entregue à Fifa, o regulamento permite alterações por motivo de lesão até o dia 12 de junho. Caso seja necessário substituir um atleta, a convocação deve ser feita entre os jogadores que integraram a pré-lista elaborada pela comissão técnica.

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Entre as opções para a lateral direita que estiveram na relação preliminar aparecem Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

A expectativa agora é pela avaliação médica do jogador para determinar se a lesão pode comprometer sua participação na Copa. A estreia do Brasil no torneio está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.