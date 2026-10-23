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Esporte

LeBron James rebate Trump e estreia com vaias e maior virada da carreira

Astro da NBA ironizou críticas do presidente americano

Por Giovanna Fraguito 23 out 2026, 12h25 | Atualizado em 23 out 2026, 14h14
Jogador de basquete LeBron James, careca e barbudo, sorri e aponta para frente, vestindo uma camisa branca com PHILA 23 em azul e vermelho, em uma quadra escura
Lebron James estreia pelo Philadelphia 76ers  (Mitchell Leff/Getty Images)
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Entre vaias, uma virada histórica e uma troca de farpas com a Casa Branca, LeBron James, 41, teve uma estreia movimentada diante da torcida do Philadelphia 76ers, na quinta-feira, 22. Horas antes da partida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 80, havia chamado o jogador de “vergonha total” nas redes sociais, acusando-o de desrespeitar o hino americano ao continuar fazendo movimentos de aquecimento durante a execução da música, na abertura da temporada da NBA, na terça-feira, 20. Questionado sobre a declaração, LeBron respondeu com ironia: “Deve ter sido um dia de poucas notícias no escritório”.

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Dentro de quadra, a noite também começou turbulenta. O Philadelphia 76ers chegou a ficar 29 pontos atrás do Cleveland Cavaliers, ex-equipe do astro, e foi vaiado pela própria torcida. No entanto, o time conseguiu uma virada histórica e venceu por 114 a 106, na maior recuperação da carreira de LeBron, que anotou 17 pontos e dez rebotes. “Foi tudo o que sonhei e muito mais. Recebemos vaias, o que foi incrível, mas merecemos. Depois vieram os aplausos e quase fizemos o ginásio explodir”, comemorou.

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O embate com Trump, porém, não é novidade. Crítico do republicano desde seu primeiro mandato, LeBron já o acusou de usar o esporte para dividir os americanos e apoiou candidatos democratas nas últimas três eleições presidenciais. Em meio à polêmica, o jogador ainda teve motivos pessoais para comemorar: a mulher, Savannah James, 40, e a filha Zhuri, que completou 12 anos naquele dia, acompanharam a vitória na primeira fila.

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