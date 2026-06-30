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Esporte

LeBron James decide que sairá do Lakers, mas cria mistério sobre próximo time

Após oito anos, contrato do Lakers com LeBron James não será renovado para a próxima temporada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h42
LeBron James, jogador de basquete careca e barbudo, veste uma camisa preta dos Lakers com detalhes roxos e amarelos, número 23, em quadra
Atleta está prestes a completar 42 anos de idade (Luke Hales/Getty Images)
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O atleta americano LeBron James, reconhecido como um dos maiores jogadores de basquete da história do esporte, anunciou nesta terça-feira, 30, sua saída do Los Angeles Lakers. A informação foi divulgada pelo The Athletic, braço esportivo do veículo americano New York Times. Ainda não há informações sobre com qual time LeBron jogará sua 24ª temporada histórica da NBA.

Com quase 42 anos de idade, James decidiu mudar os ares após oito anos em Los Angeles. O jogador levou o Lakers aos playoffs na última temporada, mesmo com as lesões de Luka Dončić e de Austin Reaves. Mesmo com uma bela campanha, o time perdeu para o Oklahoma City Thunders durante as fases finais. Apesar disso, LeBron deixou claro à mídia que o mau resultado do Lakers não representava um mau resultado dele, que continuou seu recorde histórico de alcançar ao menos 20 pontos em todos os jogos.

O início do fim da história de LeBron com o Lakers começou em julho do ano passado, quando antes de começar a última temporada de seu contrato, o seu agente Rich Paul enviou um comunicado a vários veículos da mídia com palavras que davam a entender sua saída após o fim da temporada.

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